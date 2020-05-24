Теннисист Басилашвили задержан по подозрению в избиении бывшей жены
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны, спортсмен обвиняется в применении физической силы в отношении бывшей супруги в присутствии ребёнка 21 мая в посёлке Авчала.
На данный момент возбуждено уголовное дело, теннисисту грозит до трёх лет лишения свободы.
Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее сообщалось, что футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли избили и ограбили во время игры в бильярд.