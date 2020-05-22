Кирьос: сплю с фанатками каждую неделю

Короткая ссылка
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своей бурной личной жизни.
Кирьос: сплю с фанатками каждую неделю
  • Reuters

«Спал ли я с фанатками? Да. Абсолютно серьёзно, если у меня нет постоянного партнёра, это происходит примерно каждую неделю», — рассказал спортсмен в стриме пользователя Twitch под ником babztv1.

Кирьос признался, что ему особенно нравятся девушки из Восточной Европы, а также рассказал о расставании с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Ничего не случилось. Мы просто разошлись. К сожалению, ничего не вышло. Но у нас остались забавные воспоминания», — добавил австралиец. 

Ранее Кирьос прокомментировал расставание с Калинской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить