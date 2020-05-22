Кирьос: сплю с фанатками каждую неделю

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своей бурной личной жизни.

«Спал ли я с фанатками? Да. Абсолютно серьёзно, если у меня нет постоянного партнёра, это происходит примерно каждую неделю», — рассказал спортсмен в стриме пользователя Twitch под ником babztv1.

Кирьос признался, что ему особенно нравятся девушки из Восточной Европы, а также рассказал о расставании с российской теннисисткой Анной Калинской.

«Ничего не случилось. Мы просто разошлись. К сожалению, ничего не вышло. Но у нас остались забавные воспоминания», — добавил австралиец.

Ранее Кирьос прокомментировал расставание с Калинской.