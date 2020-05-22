Теннисист Кирьос прокомментировал расставание с Калинской

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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему он и российская спортсменка Анна Калинская приняли решение прекратить отношения.
Теннисист Кирьос прокомментировал расставание с Калинской
  • © Reuters

«Что случилось? Ничего не случилось — мы просто разошлись», — признался Кирьос Daily Express.

Спортсмен выразил сожаление, что у него с Калинской «ничего не получилось». При этом он признался, что у него остались только хорошие воспоминания о романе с российской теннисисткой.

25-летний Кирьос начал профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. С того момента он выиграл шесть турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и один — в парном. На турнирах Большого шлема его лучшими достижениями являются выходы в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Ранее россиянка Анна Калинская заявила, что рассталась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

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