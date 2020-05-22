Циципас: русские очень жёсткие, это их культура

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих русских корнях.

«Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жёсткие, это их культура», — цитирует Циципаса Eurosport.

По мнению спортсмена, если его русская сторона — жёсткость и прочность, то греческая — самовыражение, философствование. Как признался Циципас, свою креативность он унаследовал у Греции.

Циципас начал профессиональную карьеру в теннисе в 2016 году. За это время он выиграл пять титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2019 году.

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