Теннисист Басилашвили верит, что сможет доказать свою невиновность

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Грузинский теннисист, 27-я ракетка мира Николоз Басилашвили прокомментировал ситуацию со своим задержанием по обвинению в избиении бывшей супруги.
Теннисист Басилашвили верит, что сможет доказать свою невиновность
  • Reuters

«Я надеюсь, что все детали будут прояснены в суде и будет вынесен справедливый вердикт. До этого я не хочу говорить о своей личной жизни. Я не собираюсь вступать в публичную дискуссию со своей бывшей женой. Она — мать моего единственного сына и останется таковой. Моя цель на этом сложном жизненном этапе состоит в том, чтобы защитить мою правду, чтобы не нанести вред интересам сына. Именно особые отношения с моим сыном обязывают меня не отвечать на необоснованные обвинения, но я верю, что с помощью своих юристов я обязательно докажу правду в суде», — приводит слова Басилашвили Formulanews.

28-летний Басилашвили обвиняется в применении физической силы в отношении бывшей супруги в присутствии ребёнка. Если вина теннисиста будет доказана, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Басилашвили был освобождён под залог.

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