Незвёздное возвращение: US Open могут провести, несмотря на нежелание ведущих теннисистов участвовать в турнире

Организаторы US Open в ближайшее время могут официально объявить о проведении турнира в нынешнем сезоне, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщают американские СМИ. Впрочем, целый ряд лидеров мирового тенниса уже заявили, что, вероятно, не примут участия в соревнованиях. В первую очередь спортсменов не устраивают жёсткие ограничения, которые придётся соблюдать участникам.

В ближайшее время организаторы Открытого чемпионата США по теннису могут официально объявить, что турнир 2020 года всё же состоится. По сообщениям американских СМИ, соответствующая договорённость с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA) уже фактически достигнута. Как сообщается, матчи пройдут при пустых трибунах, а журналисты не будут допущены на корты.

Спорное решение принимается на фоне дискуссий о целесообразности проведения US Open. Всё больше теннисистов выступают за отмену соревнований и грозятся не приехать в Нью-Йорк. Многих из них не устраивают и условия, которые придётся соблюдать во избежание распространения коронавируса.

Так, австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев сошлись во мнении, что в нынешних условиях провести турнир будет крайне сложно.

Также по теме «Нам придётся соблюдать чересчур жёсткие правила»: почему ведущие теннисисты могут отказаться от участия в US Open Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о мерах, на которые готовы пойти организаторы US Open, чтобы провести турнир в нынешнем...

«Условия довольно жёсткие. Мне кажется, некоторые из них придётся поменять, чтобы был смысл ехать... Турниры Большого шлема могут быть очень затратными с точки зрения физики, а тебе придётся выбирать между тренером и физиотерапевтом», — приводит слова Тима AFP.

Более резок в своих суждениях был австралиец Ник Кирьос. Он отметил, что проведению US Open может помешать не только пандемия, но и непрекращающиеся протесты, проходящие по всей территории США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

«ATP пытается провести US Open. Эгоистичный шаг, учитывая всё происходящее в данный момент. Разумеется, речь о коронавирусе, но и общественные волнения ещё не прекратились. С моей точки зрения, прежде чем возобновлять теннис, нам нужно сообща решить эти проблемы», — написал Кирьос в Twitter, заодно обратившись к теннисным лидерам Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.

Испанец ранее уже заявлял о желании пропустить US Open. А Джокович сообщал, что для него сезон, вероятнее всего, начнётся с сентябрьских грунтовых турниров в преддверии перенесённого на осень «Ролан Гаррос».

Кроме того, первая ракетка мира заявил, что большинство коллег, с которыми он общался, выступили против проведения нью-йоркского турнира. Позднее его слова подтвердил журналист Дэнни Муче. По его информации, 70% представителей ATP-тура не согласны с условиями, которые предлагают организаторы.

Федерер же не сможет принять участие в турнире по другой причине — из-за перенесённой в мае операции на колене он пропустит окончание сезона.

Опасения по поводу Открытого чемпионата США по теннису выражают и ведущие представительницы женского тура. Так, первая ракетка мира Эшли Барти с пониманием отнеслась к желанию организаторов провести соревнования, однако выразила обеспокоенность вопросами безопасности в связи с последними событиями.

«Мне не терпится вновь выйти на корт и начать играть, но сперва нужно убедиться, что это безопасно — не только для меня, но и для моей команды. Очевидно, сейчас сложно ставить какие-то задачи, потому что мы не знаем, как пройдёт оставшаяся часть года. Есть ещё много независящих от нас вопросов», — рассказала Барти Associated Press.

В свою очередь, румынка Симона Халеп подчеркнула, что понимает игроков, оставшихся без заработка из-за отмены турниров, но лично для себя она пока не видит смысла лететь в США.

«Мы привыкли к тому, что обычно всё происходит иначе. Переходный период дастся нелегко, особенно это касается нашей формы. Я понимаю, с финансовой точки зрения организаторам и спонсорам выгодно проведение турнира. Кроме того, многие игроки остались без работы, однако каждый должен принять решение лично для себя. Важно понимать, у каждого есть свои потребности и обстоятельства, и мы должны заботиться о своём здоровье и думать о карьере в долгосрочной перспективе», — цитирует Халеп Essentially Sports.

Однако не все разделяют позиции лидеров туров. Так, полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2019 года Аманда Анисимова отметила, что возможность выходить на корт важнее, чем неудобства, с которыми могут столкнуться игроки из-за ограничений. А испанец Фелисьяно Лопес уверен, что проведение US Open пойдёт на пользу как организаторам, так и большинству теннисистов. В связи с этим он должен состояться, даже если в нём не примут участие лидеры мирового тенниса.

«Лично я приеду и буду играть. Наверное, организаторы понимают, что многие теннисисты не захотят делать то же самое. Думаю, они уже знают это и решают, что с этим делать. Но проведение US Open зависит не только от того, примут ли участие топ-игроки. Слишком много факторов говорят в пользу того, что он состоится», — уверен Лопес.