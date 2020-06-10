Федерер не выступит в сезоне 2020 года

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20-кратный победитель турниров Большого шлема, четвёртая ракетка мира Роджер Федерер объявил, что полностью пропустит сезон 2020 года.
Федерер не выступит в сезоне 2020 года
  • © BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via ww
  • globallookpress.com

На своей странице в социальной сети Twitter Федерер опубликовал сообщение, в котором рассказал о проблемах с восстановлением. По его словам, данные трудности вынудили его провести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. 

Как отметил Федерер, чтобы быть готовым к игре на все 100%, ему необходимо взять паузу и завершить реабилитацию.

«Я буду очень скучать по своим болельщикам и туру, но я буду с нетерпением ждать возвращения в начале 2021 года», — заявил Федерер.

Швейцарец является шестикратным победителем Australian Open, восемь раз выигрывал Уимблдон, пять раз — Открытый чемпионат США и один раз стал победителем на «Ролан Гаррос».

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes.

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