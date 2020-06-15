СМИ: US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов

Руководство Открытого чемпионата США по теннису — US Open — в ближайшее время официально объявит о проведении турнира.

Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, переговоры почти завершены, уже достигнуты договорённости с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциацией (WTA).

Отмечается, что спортсменам разрешается прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и остальной персонал будут предоставлены организаторами.

Также сообщается, что, возможно, на арены не будут пропускать болельщиков и журналистов.

Ряд ведущих игроков заявили, что не согласны выступать со столь строгими ограничениями и считают такие условия слишком экстремальными.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Ролан Гаррос» 2020 года пройдёт без турнира смешанных пар.