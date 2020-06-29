Премьер-министр Сербии вступилась за Джоковича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала ситуацию вокруг вспышки коронавируса на турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Было бы прекрасно, если бы все переключились с обвинениями на меня, премьер-министра, и оставили Новака Джоковича в покое. Это наша вина, мы ослабили меры предосторожности. Если бы мы этого не сделали, турнир бы не состоялся. Хуже всего то, что найдётся 1001 человек, который будет, сидя дома, винить Джоковича за то, что он сделал. Он хотел сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всех балканских стран — отложить в сторону политику, помочь молодым теннисистам и заработать деньги для гуманитарных целей. Было это вовремя или нет, мы не узнаем», — приводит слова Брнабич Sportskeeda.

В середине июня в Белграде и Задаре прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Соревнования проходили без соблюдения социальной дистанции и в присутствии зрителей. В результате ряд спортсменов заразились коронавирусом, в частности сам Джокович.

Ранее сообщалось, что сербский эпидемиолог заступился за Джоковича.