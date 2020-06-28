Сербский эпидемиолог заступился за Джоковича

Сербский эпидемиолог Зоран Радованович прокомментировал ситуацию вокруг вспышки коронавируса на турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Новак умный человек, и он бы не пошёл на такое приключение, если бы его не обманули. Ему сказали, что эпидемиологическая обстановка безопасная, хотя это было не так. Он стал жертвой политических мошенников. На самом деле обстановка была намного хуже, чем ему показали. Он виноват только в том, что он наивный и верит в государство и систему. Он не мог представить, что власти его обманут. Он действовал по их советам, и они его обманули», — приводит слова Радовановича Nova.

В середине июня в Белграде и Задаре прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Соревнования проходили без соблюдения социальной дистанции и в присутствии зрителей. В результате ряд спортсменов заразились коронавирусом, в частности сам Джокович.

Ранее сообщалось, что тренер Джоковича заболел коронавирусом.