Тренер Джоковича заболел коронавирусом

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

«К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние десять дней, я узнал, что третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую. Хотел бы предупредить всех, с кем контактировал: мой тест дал положительный результат. Прошу вас позаботиться о себе и близких. Я буду и дальше соблюдать самоизоляцию. Скорейшего выздоровления всем, кто заболел», — написал Иванишевич в своём Instagram.

Иванишевич был директором турнира Adria Tour, организованного Джоковичем, на котором произошла вспышка коронавируса, — заболевание было выявлено у теннисистов Григора Димитрова и Борны Чорича, а также у самого Джоковича. По данным СМИ, также заболели тренеры по физподготовке Джоковича и Димитрова.

Ранее Михаил Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour.