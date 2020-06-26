Тренер Джоковича заболел коронавирусом

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Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Тренер Джоковича заболел коронавирусом
  • Reuters

«К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние десять дней, я узнал, что третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую. Хотел бы предупредить всех, с кем контактировал: мой тест дал положительный результат. Прошу вас позаботиться о себе и близких. Я буду и дальше соблюдать самоизоляцию. Скорейшего выздоровления всем, кто заболел», — написал Иванишевич в своём Instagram.

Иванишевич был директором турнира Adria Tour, организованного Джоковичем, на котором произошла вспышка коронавируса, — заболевание было выявлено у теннисистов Григора Димитрова и Борны Чорича, а также у самого Джоковича. По данным СМИ, также заболели тренеры по физподготовке Джоковича и Димитрова.

Ранее Михаил Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour.

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