«Она не сделала ничего плохого»: Джокович вступился за линейного судью после дисквалификации из-за попадания в неё мячом

Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к поклонникам с просьбой поддержать линейного судью Лору Кларк, в которую он попал мячом в матче четвёртого круга US Open. По его словам, женщина не виновата в его дисквалификации, поэтому заслуживает сострадания. Ранее в СМИ было раскрыто имя арбитра, после чего она подверглась травле со стороны поклонников серба. Сам теннисист по итогам инцидента был оштрафован в общей сложности на $260 тыс.

В теннисном сообществе продолжают обсуждать громкий инцидент на Открытом чемпионате США, когда первая ракетка мира Новак Джокович попал мячом в линейного судью Лору Кларк, после чего был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Самому сербу пришлось обратиться к поклонникам, которые зашли слишком далеко в своём желании защитить кумира.

«Дорогие болельщики, спасибо за ваши позитивные сообщения. Пожалуйста, помните, что линейная судья, получившая вчера удар мячом, также нуждается в поддержке нашего сообщества. Она не сделала совершенно ничего плохого. Я прошу вас быть особенно неравнодушными и заботливыми по отношению к ней в это время. Благодаря таким моментам мы становимся сильнее и поднимаемся выше», — написал Джокович.

Сообщение появилось на странице теннисиста в Instagram не случайно. Попытки организаторов скрыть личность арбитра не увенчались успехом, и вскоре имя женщины было раскрыто сербскими СМИ. Разумеется, после этого найти пострадавшую в социальных сетях оказалось делом времени. И теперь негодование фанатов, недовольных отстранением Джоковича, нашло конкретного адресата.

На странице Кларк стали появляться сотни гневных комментариев. Однако простыми оскорблениями болельщики не ограничивались. Фотографии женщины с крепкими напитками дали повод раскритиковать её за алкоголизм, но и этого некоторым показалось мало.

Оказалось, что в 2008 году в семье Кларк случилась трагедия: её сын Джош погиб в результате ДТП. По данным СМИ, под постом, посвящённым его памяти, появился комментарий «Не волнуйся, ты скоро к нему присоединишься» с несколькими одобрительными откликами.

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Несмотря на неоднократно принесённые извинения, организаторы применили к самому спортсмену суровые санкции: он не только был дисквалифицирован, но и лишён заработанных на турнире очков и призовых в размере $250 тыс. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере $10 тыс.

Стоит отметить, что травма Кларк оказалась не слишком тяжёлой. Ей не потребовалась госпитализация, а британские СМИ сообщили, что она сможет вернуться к работе до конца US Open, завершающегося 13 сентября. В настоящий момент она находится в гостинице под наблюдением медиков.

Мнения по поводу самого инцидента и справедливости наказания Джоковича разделились. Одни коллеги, тренеры и эксперты осудили серба, раскритиковав за его то, что он не сдержал эмоции на корте и послал мяч в порыве гнева. Другие же, напротив, поддержали.

Так, американский теннисист Райан Харрисон назвал выписанный штраф слишком суровым.

«Вся эта ситуация с Новаком ужасно печальная и я очень сочувствую всем причастным. Но мне одному кажется, что штраф в $260 тыс. — это многовато? Такие штрафы выписывают целым командам за жульничество и употребление допинга. А это была случайность…», — написал Харрисон.

При этом противоположную точку зрения выразил заслуженный тренер России Владимир Камельзон. Он также признал, что произошедшее является лишь неудачным стечением обстоятельств, однако подчеркнул, что Джокович заслужил дисквалификацию.

«Последствия будут интересны. Я бы Джоковича наказал хорошим штрафом, он от этого не обеднеет. Если будут другие карательные меры, то это может плохо обернуться для мирового тенниса, а особенно для US Open, где Новак был единственной звездой. Играть против него или между собой — разные вещи», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

На сторону серба встали и его бывшие наставники. Так, немец Борис Беккер призвал его «передохнуть и вынести урок». А чех Радек Штепанек предположил, насколько сильно Джокович переживает по поводу инцидента.

«Думаю, он вернётся к своей семье и близким, чтобы почувствовать себя в безопасной обстановке. Побудет с любимыми. Одно из его ключевых преимуществ — сила духа. Неважно, насколько он опечален и опустошён — а по собственному опыту я знаю, что сильно, потому что он очень чувствительный и принимает всё близко к сердцу – сейчас он ещё и очень зол на себя. Думаю, он сможет справиться с этим, если вернётся к работе», — приводит слова Штепанека CNN.

При этом большинство ведущих теннисистов пока предпочли не вмешиваться в эту историю. Австриец Доминик Тим лишь отметил, что на него никак не повлияло снятие главного фаворита US Open, так как он старается концентрироваться на собственном выступлении. А японка Наоми Осака и вовсе заявила, что не видела инцидент, потому что спала. Комментировать произошедшее отказалась и Серена Уильямс.

«Я не буду трогать эту тему. Оставлю её вам. Просто не буду её касаться», — сказала Уильямс на пресс-конференции.