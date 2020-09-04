Три богатыря: Медведев, Хачанов и Рублёв не отдали ни одного сета во втором раунде US Open

Три ведущих российских теннисиста Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов без проблем преодолели второй раунд Открытого чемпионата США. Прошлогодний финалист турнира переиграл австралийца Кристофера О'Коннела, а 10-й и 11-й сеяные победили француза Грегуара Баррера и соотечественника Андрея Кузнецова соответственно. Маргарита Гаспарян и Анна Калинская, напротив, вынуждены были закончить выступления на нью-йоркских кортах, не сумев найти контраргументов против американки Серены Уильямс и чешки Каролины Муховой.

Победа Хачанова над Кузнецовым

Для российских болельщиков матч между Хачановым и Кузнецовым стал одним из самых ожидаемых в рамках второго раунда US Open. Хоть Карен и считался фаворитом, Андрея нельзя было списывать со счетов. На старте турнира он сотворил сенсацию, неожиданно легко обыграв американца Сэма Куэрри. И это несмотря на то, что на протяжении трёх лет он не выступал на турнирах «Большого шлема», а последние два с половиной года не мог играть из-за травмы бедра.

Хачанов же, наоборот, в последнее время не очень уверенно начинал выступления на турнирах Большого шлема. После «Ролан Гаррос» — 2019 не было ни одного мейджора, на котором бы 16-я ракетка мира стартовал уверенно и избегал проблем. На прошлогоднем US Open он и вовсе уступил в первом раунде Вашеку Поспишилу, хотя на тот момент канадец занимал 216-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а на нынешнем турнире затратил пять сетов на Янника Синнера.

Примечательно, что до этого момента судьба сводила соотечественников на турнирах лишь однажды. Случилось это на Уимблдоне в 2017 году, а победу в пяти партиях одержал Хачанов.

Карен оказался сильнее и в этот раз, уверенно действуя на протяжении всех трёх партий. 11-й номер посева не только уверенно смотрелся на своей подаче (77% выигранных очков), но и чужую брал шесть раз. При этом, если поначалу Андрей ещё смотрелся достойно, то в третьем сете откровенно «поплыл». Начиная со счёта 4:4 во второй партии он отдал соотечественнику семь геймов подряд. Итоговый счёт противостояния — 6:3, 6:4, 6:1.

«Двигаемся дальше. Третий раунд! Играть против своего друга всегда непросто. Рад возвращению Андрея Кузнецова на корт — из-за травм он пропустил 2,5 года. Надеюсь, Андрей очень быстро наберёт форму и вернётся на прежний уровень! Удачи», — написал Хачанов в Instagram после победы.

В субботу Хачанов постарается впервые в карьере оформить выход в четвёртый раунд US Open. Пытаться создать ему проблемы будет 21-летний австралиец Алекс де Минор, заставивший зачехлить ракетку Ришара Гаске.

Запас прочности Медведева

Даниил Медведев также успешно решил задачу по выходу в третий круг соревнований. Россиянин одолел в трёх партиях австралийца Кристофера О'Коннела (6:3, 6:2, 6:4). Матч на корте имени Луи Армстронга начался с запозданием по причине закрытия крыши из-за дождя и продлился 2 часа 15 минут.

Ещё одна незапланированная пауза возникла во втором сете при счёте 4:1 в пользу россиянина, когда австралиец пожаловался на проблему с ногой. После технического перерыва О'Коннел прибавил, но не настолько, чтобы создать серьёзные проблемы прошлогоднему финалисту. Медведев сделал девять эйсов против четырёх у соперника, ограничился одной двойной ошибкой и выиграл 84% очков на первой подаче. При этом Даниилу есть в чём прибавлять — он совершил 31 невынужденную ошибку.

Это была первая встреча теннисистов на официальных турнирах. На пресс-конференции российский спортсмен выразил удовлетворение победой в трёх сетах. Как заметил Медведев, поскольку матч против 116-й ракетки мира начался довольно поздно, он не хотел затягивать.

«Думаю, я продемонстрировал хороший теннис. Мне противостоял сильный соперник, показавший высокий уровень игры. Но я доволен своей игрой, которая позволила мне пройти дальше», — резюмировал россиянин.

В следующем раунде Медведев сразится с 21-летним Джеффом Вольфом, занимающим 138-е место в рейтинге ATP. Американец также не затратил много сил во втором круге, разобравшись с испанцем Роберто Карбальесом-Баэна в трёх партиях.

Уверенная игра Рублёва

Не испытал проблем с квалификацией в следующий раунд и Андрей Рублёв. В четверг он за 1 час 55 минут преодолел сопротивление Грегуара Баррера — 6:2, 6:4, 7:6. Россиянин исполнил 13 эйсов, реализовал пять из шести брейк-пойнтов, удачно завершил 11 выходов к сетке из 13 и записал себе в актив 36 активно выигранных мячей. Наличие тай-брейка в третьей партии не должно вводить в заблуждение поклонников россиянина — начиная со счёта 5:4 в пользу француза он не отдал сопернику ни одной своей подачи.

Следующим соперником 14-й ракетки мира станет Сальваторе Карузо. Ранее 27-летний итальянец ни разу не проходил дальше третьего круга на мейджорах, что автоматически делает россиянина фаворитом. Однако Андрею стоит помнить, что именно теннисист с Апеннинского полуострова Маттео Берреттини остановил его шествие в прошлом году на нью-йоркских кортах. Примечательно, что теннисисты могут вновь встретиться на данной стадии в 2020-м. Правда, для этого Берреттини нужно обыграть талантливого норвежца Каспера Рууда.

Упущенный шанс Гаспарян

117-я ракетка планеты Маргарита Гаспарян завершила выступление на US Open после встречи с Сереной Уильямс. Матч продлился 1 час 35 минуты и закончился со счётом 6:2, 6:4 в пользу американки, которая сделала шесть брейков, семь эйсов и записала себе в актив 27 активно выигранных мячей. Второй сет получился более конкурентным, чем первый. Россиянка смогла навязать шестикратной победительнице Открытого чемпионата США ожесточённую борьбу. Но в решающие моменты сказался опыт 38-летней Уильямс.

Уильямс похвалила поверженную соперницу, отметив, что Гаспарян хорошо действовала на приёме. Впрочем, она призналась, что её волнует исключительно её собственная игра.

«Такое ощущение, будто каждый день превращается для меня в новое приключение. Это касается как данного турнира, так и года в целом. Я отлично себя чувствую. Я чувствую, что моё приключение ведёт меня в нужном направлении. Я люблю местных болельщиков, но я играю уже очень давно, и мне нравится новая эпоха, где всё цифровое! В этом есть что-то успокаивающее», — раскрыла Уильямс своё эмоциональное состояние.

В третьем круге она сыграет со своей соотечественницей Слоан Стивенс, которая сломила сопротивление белоруски Ольги Говорцовой. Как отметила Уильямс-младшая, эта спортсменка действует гладко и внешне будто бы не тратит много сил, а в нужные моменты взрывается.

Поражение Калинской и отложенный сет Александровой

Анна Калинская проиграла Каролине Муховой. После неудачи в первом сете, россиянка отчаянно пыталась навязать борьбу во втором и даже довела его до тай-брейка, но сотворить сенсацию не смогла. Чешка превзошла оппонентку во всех ключевых компонентах, а преимущество по активно выигранным мячам и вовсе оказалось трёхкратным — 30:10.

Екатерина Александрова в поединке с Кэти Макналли смотрелась на порядок лучше. Но если в первом сете ей удалось заработать и реализовать единственный брейк-пойнт, то во втором она не использовала четыре шанса взять подачу соперницы. Как итог паритет по сетам — 6:4, 3:6 и перенос решающей партии на пятницу из-за дождя. Победительница пары встретится в третьем круге с Элизе Мертенс или Сарой Соррибес-Тормо, матч которых также был прерван.