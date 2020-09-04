Хачанов о победе над Кузнецовым: играть против друга всегда непросто
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Игра завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:1 в пользу Хачанова. Поединок продолжался 1 час и 50 минут.
«Двигаемся дальше. Скоро третий раунд. Играть против своего друга всегда непросто. Рад возвращению Кузнецова на корт — из-за травм он пропустил 2,5 года. Надеюсь, Андрей очень быстро наберёт форму и вернётся на прежний уровень! Удачи», — написал Хачанов в Instagram.
Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Грегуаром Баррером.