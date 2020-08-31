«Пока ничего не напоминает прежнего Даниила»: Метревели о шансах Медведева на US Open и проблемах российских теннисисток

Даниилу Медведеву будет непросто повторить своё прошлогоднее достижение и вновь пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису. Об этом в интервью RT заявил известный комментатор Александр Метревели. По его словам, на данный момент россиянин далёк от свой лучшей формы, но всё равно должен дойти как минимум до четвёртого круга. Эксперт также назвал фаворитов соревнований в Нью-Йорке, объяснил проблемы отечественных спортсменок и рассказал, за счёт чего Мария Шарапова сумела стать лидером мирового тенниса.

— Из-за пандемии коронавируса теннисисты не выходили на корт с середины марта по конце августа. Стоит ли ожидать сенсаций на US Open после столь длительной паузы?

— Трудно сказать. Сложно оценивать форму спортсмена после полугодовалого постоя. Конечно, можно подвести предварительные итоги после «Мастерса» в Нью-Йорке, но всё-таки это подготовительный турнир, самое главное начнётся в понедельник. Кроме того, стоит помнить, что у игроков с более высоким рейтингом ещё есть запас времени до старта второй недели. Вряд ли кто-то из них столкнётся с трудностями в первых кругах. В первую очередь это связано с тем, что многие сильные теннисисты вовсе не доехали до США, отсюда ослабленный состав участников. Но тем интереснее будет наблюдать за ходом соревнований.

Что касается девушек, то у них в последние годы и вовсе происходит чехарда: то одна выигрывает, то другая, нет настоящего лидера. Поэтому здесь ещё тяжелее делать какие-либо прогнозы, а вопрос о фаворитах остаётся открытым. Например, мы видим, что белоруска Виктория Азаренко набрала хорошую форму, она вполне может показать себя. Но скорее всего главными претендентками на победу будут те, кто уже однажды выигрывал турнир.

— Кто-то уже успел вас удивить по ходу турнира в Нью-Йорке?

— Честно говоря, пока никто не произвёл хорошего впечатления, не показал высокого уровня игры. Скорее были разочарования. Стефанос Циципас выступил не очень хорошо и уступил Милошу Раоничу, набравшему неплохую форму. Но всё-таки вряд ли из этого стоит делать какие-либо выводы. На US Open будут совсем другие погодные условия, жара, пятисетовые матчи, пустые трибуны, многочисленные ограничения. Поэтому теннисистам придётся демонстрировать свой характер. Тот, кто лучше всего справится с этой задачей, тот и сможет рассчитывать на успех.

— Необходимость соблюдать большое количество правил также будет оказывать психологическое давление на теннисистов?

— Да, они оказались в особых условиях, когда существуют ограничения даже на такую важную составляющую, как количество человек в команде. И далеко не все смогут приноровиться к этим правилам.

— Правила одинаковы для всех, но у кого получится лучше всего справиться с этим давлением?

— Прежде всего, у опытных игроков. Думаю, у Новака Джоковича с этим не должно быть проблем, поэтому он и является первым претендентом на победу. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то из молодых дал ему бой.

— Например, Даниил Медведев?

— Он фантастически играл в прошлом году и подтвердить этот уровень ему будет очень тяжело. Даниил уже не смог защитить свой титул в Цинциннати, а дойти до финала US Open ещё сложнее. Сейчас он находится совсем в другой форме.

— В чём разница?

— В 2019 году он разогнался, участвуя в нескольких турнирах подряд, а сейчас образовался шестимесячный простой. Кроме того, у него сложилось не самое удачное начало сезона, россиянин получил травму после Australian Open. Пока ничего не напоминает прежнего Даниила, но будем надеяться, что он подтянется.

— Оцените перспективы Медведева на Открытом чемпионате США.

— У Даниила достаточно простые соперники в первых раундах, первую неделю он должен спокойно пройти. Потом многое будет зависеть от физической подготовки. Во всяком случае за ним будет интересно наблюдать.

— Не связано ли это с тем, что после прошлогоднего успеха на него стало оказываться колоссальное давление, которое не могло не сказаться на результатах?

— Да, так всегда и происходит. Сложно добиться успеха, а удержать его ещё тяжелее. Особенно учитывая конкуренцию в мужском туре. Да, у него есть характер, который помогает ему собраться в нужный момент, но и у соперников он есть.

— Медведев любит играть на публику. Согласны ли вы с тем, что пустые трибуны могут сказаться на его выступлении не самым лучшим образом?

— А кто не любит? Да, у Даниила сложились особенные отношения с местными болельщиками, которые сначала его освистывали, а потом начали поддерживать. Но в данном случае пострадает не только он, потому что теннис — это в принципе спектакль, который не может существовать без зрителей и их эмоций.

— Не выльется ли отсутствие контакта со зрителями в агрессию по отношению к сопернику или судьям, а соответственно, нарушение правил?

— Нет, у ребят подобное редко бывает, такого скорее стоит ожидать от девушек, у которых нервная система устроена немного по-другому. Поэтому если участвуешь в таком значимом турнире, где на кону стоят большие призовые, необходимо следить за собой.

— Не стоит ли организаторам «помочь» теннисистам и обеспечить на стадионе искусственную шумовую поддержку, как это было сделано на некоторых футбольных матчах?

— Нет, в теннисе это сложнее, потому что во время розыгрышей должна быть тишина. А в перерывах и так играет музыка, спортсмены могут что-то говорить.

— Кто из россиян, помимо Медведева, способен добраться до второй недели US Open?

— Мне пока сложно оценить игру Карена Хачанова или Андрея Рублёва. Они оба находятся примерно на одном уровне — чуть ниже Медведева.

— Созрел ли Хачанов для того, чтобы снять с себя «проклятье» третьего раунда на хардовых турнирах Большого шлема?

— Созревать можно и до 40 лет. Думаю, не в этом дело. В его игре есть недостатки, которые ещё не проработаны.

— Почему после успешных выступлений на выставочных турнирах Рублёв ничего не сумел показать в Нью-Йорке?

— Всё-таки это несерьёзные соревнования, теннисисты там часто просто валяют дурака. Кроме того, из-за пандемии сложно выстроить свой график подготовки, когда не знаешь, что тебя ждёт дальше, где будешь играть. Отсюда и могут происходить подобные сбои.

— Андрей Кузнецов заменит Кеи Нисикори, неожиданно снявшегося с US Open из-за коронавируса. Достаточно ли такого короткого времени, чтобы подготовиться к турниру?

— Если у остальных теннисистов простой составлял полгода, то у Кузнецова вообще не было игровой практики. Поэтому рассчитывать на него нельзя. Будет хорошо, если он выиграет хотя бы одну встречу. В пятисетовых матчах случайностей не бывает. Но его можно понять: ни один турнир не сможет предложить тебе таких призовых.

— Что, кроме молодости, может противопоставить Екатерина Александрова опытной Ким Клейстерс?

— Не думаю, что у Екатерины есть хоть что-то, за счёт чего она может победить бельгийку. Вообще складывается парадоксальная ситуация: только в женском туре спортсменка в таком возрасте может дважды вернуться и обыгрывать более молодых соперниц. Поэтому данный матч представляет собой интерес только с этой точки зрения. На большее Клейстерс может и не хватить. Но справедливости ради стоит отметить, что ни одна из россиянок сейчас не готова показывать хороший результат.

— В пользу Александровой не сыграет и мотивация взять верх над одной из лучших теннисисток мира?

— Одной мотивации тут недостаточно. К такому матчу нужно быть готовым технически, а этого у Екатерины нет.

— У Веры Звонарёвой вновь возникли проблемы с Сэмом Сьюмиком, который приводил её к победе в Индиан-Уэлсе и бронзе Пекина-2008. Как натянутые отношения с тренером могут сказаться на выступлении россиянки?

— Дело не в этом. Как и остальные россиянки, она не может рассчитывать на хороший результат. Но у Звонарёвой иные цели. Она делает своё дело, зарабатывает деньги. Будет замечательно, если пройдёт два или три круга, но не более того.

— По словам Звонарёвой, ей будет достаточно попасть в первую сотню рейтинга. Способна ли она достичь этой цели?

— У женщин подняться в сотню — не самая сложная задача. Особенно учитывая тот факт, что на пике карьеры Вера входила в десятку. Хорошо, попадёт она в топ-100, кого это порадует, кроме неё?

— Почему никому из россиянок не удаётся долго удерживаться на высоком уровне?

— Сказывается множество факторов, в том числе психологические моменты, связанные с личной жизнью. Немаловажную роль играет обстановка в спорте и в мире в целом. Им сложно что-то противопоставить таким признанным авторитетам, как Уильямс. И дело не только в игре. Наоми Осака в знак протеста отказалась выходить на корт. И все её поддержали. Серена позволяет себе то, за что бы другую девушку просто разорвали. Разумеется, это давит, мешает развиваться остальным. Но таков профессиональный женский спорт. Проблема ещё и в том, что у нас нет таких звёзд, как Мария Шарапова, за которыми бы тянулись остальные.

— Но во времена Шараповой существовали те же «авторитеты», что и сейчас. Как ей удалось стать одним из лидеров?

— Шарапова совсем другая, она суперзвезда. Она не обращала внимание на многие вещи, не зацикливалась на личной жизни, сама себя обеспечивала, не заводила подруг в туре. Мария была сама по себе, и это принесло ей успех.