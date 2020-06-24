Не только Изнер и Маю: какими были самые длительные теннисные матчи в истории

Десять лет назад, 24 июня 2010 года, завершился самый длинный теннисный матч в истории. Джон Изнер обыграл Николя Маю во встрече первого круга Уимблдона, которая продлилась больше 11 часов. Для этого вида спорта редкостью являются даже поединки, которые шли хотя бы шесть часов. В день юбилея знаковой игры RT вспоминает другие самые длительные баталии на корте.

Джон Изнер — Николя Маю — 11:05 (6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68)

День 24 июня 2010 года навсегда вошёл в историю тенниса. Тогда не просто состоялся, а только лишь завершился самый долгий матч. Джон Изнер и Николя Маю в течение трёх дней подряд выясняли, кто больше достоин выхода во второй круг Уимблдона, и победа после 11 часов и 5 минут изнурительной игры осталась за американским спортсменом.

В первый день, 22 июня, теннисисты успели провести четыре сета, но так и не выявили лучшего из-за наступления темноты. После возвращения на корт 23-го числа количество разыгранных геймов стало неуклонно расти и никак не останавливалось. У Изнера был шанс закончить встречу в тот день, но он так и не реализовал ни одного из своих четырёх матчболов, из которых один добыл, отыгравшись со счёта 15:40. При счёте 59:59 по геймам арбитр снова прервал матч до следующего дня.

На тот момент Изнер и Маю уже провели на корте рекордное количество времени, но заканчивать матч они всё равно не спешили. Они выиграли ещё по девять геймов, когда наконец-то наступила развязка. Изнеру удалось отыграться со счёта 0:30 в 137-м гейме и удержать подачу, а потом наконец-то заработать брейк-пойнт. Обессиленный Маю уже не сопротивлялся, и Изнер довёл матч до победы.

О том, насколько невероятной была та игра, закончившаяся десять лет назад, говорит хотя бы тот факт, что табло на стадионе сломалось при счёте 47:47, так как не было рассчитано на такие большие числа. По той же причине онлайн-трансляция на официальном сайте обнулилась при счёте 50:50.

Томаш Бердых / Лукаш Росол — Стэн Вавринка / Марко Кьюдинелли — 7:02 (6:4, 5:7, 6:4, 6:7, 24:22)

Приблизиться к рекорду Изнера и Маю с тех пор смогли только участники парной встречи матча Чехии и Швейцарии в Кубке Дэвиса 2013 года. Томаш Бердых и Лукаш Росол потратили чуть больше семи часов на то, чтобы обыграть Стэна Вавринку и Марко Кьюдинелли и добыть одно очко для своей команды, которое позволило им выйти в четвертьфинал.

Чешская пара была фаворитом встречи, но очень долго не могла это подтвердить. Стоило им выиграть сет, как швейцарцы отвечали тем же. Решающая партия тоже прошла в упорной борьбе и превзошла по длительности все предыдущие вместе взятые. Бердых и Росол 12 раз находились в шаге от победы в матче, но смогли закончить игру только после обидной двойной ошибки Кьюдинелли при счёте 23:22 в пятом сете. Хотя эта игра стала второй по длительности среди всех теннисных матчей, её участники смогли уложиться в один день.

Леонардо Майер — Жоао Соуза — 6:43 (7:6, 7:6, 5:7, 5:7, 15:13)

Второй самый долгий матч в одиночном разряде состоялся в рамках первого круга Кубка Дэвиса. В 2015 году аргентинец Леонардо Майер потратил 6 часов и 43 минуты на то, чтобы обыграть бразильца Жоао Соузу и сравнять общий счёт в противостоянии двух команд.

Майер мог бы закончить встречу гораздо раньше. Он выиграл два первых сета на тай-брейках и вёл со счётом 4:1 в третьем. Но в этот момент Соуза предпринял попытку поистине героического камбэка. Он сравнял счёт по партиям и долго сопротивлялся в решающем сете, но всё-таки признал поражение по итогам 28 геймов.

После этого матча на пятую игру между сборными вышли Федерико Дельбонис и Томаз Беллуччи, но из-за своих предшественников они начали так поздно, что не успели доиграть в воскресенье. В редком для Кубка Дэвиса случае судьба путёвки в следующий круг решилась в понедельник, и она досталась аргентинцам.

Кевин Андерсон — Джон Изнер — 6:36 (7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24)

Спустя восемь лет Изнер снова принял участие в одном из самых долгих матчей в истории. Только в этот раз он проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону, а ставки в этой игре были гораздо выше — победитель выходил в финал Уимблдона.

Перед этим Андерсон потратил больше четырёх часов, чтобы обыграть Роджера Федерера, но сил на новое испытание ему всё-таки хватило. Игроки обменялись первыми двумя сетами, не совершив ни одного брейка — выиграть чужую подачу удалось только Изнеру в третьей партии. Но Андерсон сумел затем отыграться и перевести матч в пятый сет.

Теннисист из ЮАР неоднократно был близок к брейку, но сумел добиться его только после невероятного эпизода в 49-м гейме. Андерсон упал во время одного из розыгрышей и уронил ракетку, но сумел подняться и в итоге забрать очко себе. На кураже он выиграл и весь этот гейм, и матч.

Второй за восемь лет матч длительностью больше шести часов заставил организаторов Уимблдона отменить историческое правило, по которому для победы в пятом сете необходимо выиграть на два гейма больше. С 2019 года при счёте 12:12 теннисисты обязаны проводить тай-брейк. Теперь сверхдолгие матчи возможны в теории только на «Ролан Гаррос».

Фабрис Санторо — Арно Клеман — 6:33 (6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 16:14)

Именно на главном грунтовом турнире и был установлен рекорд продолжительности теннисных матчей, который держался до встречи Изнера и Маю. В 2004 году в матче первого круга Фабрис Санторо и Арно Клеман выясняли отношения на протяжении двух дней, пробыв в итоге на корте чуть больше шести с половиной часов.

В первый день оба француза успели провести четыре сета и довести пятый до счёта 5:5. Санторо и до перерыва, и после успевал спастись с матчбола, так что именно он владел инициативой в этой встрече. Развязка наступила в 30-м гейме, в котором Санторо должен был подавать на матч, но Клеман удивил его тремя подряд выигранными розыгрышами. Санторо нашёл в себе силы, чтобы сравнять счёт, а потом сделать эйс и наконец-то закончить игру.

Викки Нельсон — Джин Хепнер — 6:31 (6:4, 7:6)

Женщинам приблизиться к самым длинным мужским матчам практически невозможно хотя бы потому, что у них не бывает пятисетовых поединков. Тем удивительнее, что рекордно длинная встреча девушек состояла всего из двух партий и в течение 20 лет превосходила все игры, когда-либо сыгранные мужчинами в профессиональном теннисе.

Американки Викки Нельсон и Джин Хепнер так бы и исчезли из памяти болельщиков, если бы не их матч первого круга турнира в Ричмонде в 1984 году. Они провели на корте 6 часов и 31 минуту.

То был не единственный рекорд двух соперниц, в историю они вошли и благодаря самому долгому розыгрышу одного очка. При счёте 11:10 в пользу Нельсон на тай-брейке второй партии девушки перебрасывали мяч в течение 29 минут подряд. Очко осталось за Нельсон, поставившей точку в этой перестрелке из 643 ударов. Интересно, что когда она свалилась на землю от усталости после выигранного очка, то получила от арбитра предупреждение за задержку времени.

К счастью для обеих теннисисток, они разыграли всего ещё два очка — и оба остались за Нельсон.