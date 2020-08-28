Осака сыграет с Азаренко в финале турнира WTA в Нью-Йорке
Японка Наоми Осака встретится с представительницей Белоруссии Виктории Азаренко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
- globallookpress.com
В полуфинале Азаренко обыграла Йоханну Конту из Великобритании со счётом 4:6, 6:4, 6:1.
Осака же оказалась сильнее Элисе Мертенс из Бельгии.
Финальный матч состоится 29 августа.
Ранее сообщалось, что Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке.
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