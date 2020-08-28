Осака сыграет с Азаренко в финале турнира WTA в Нью-Йорке

Японка Наоми Осака встретится с представительницей Белоруссии Виктории Азаренко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.

В полуфинале Азаренко обыграла Йоханну Конту из Великобритании со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Осака же оказалась сильнее Элисе Мертенс из Бельгии.

Финальный матч состоится 29 августа.

Ранее сообщалось, что Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке.