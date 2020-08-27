Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Экс первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака, ранее снявшаяся с полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке в знак протеста против стрельбы полицейских в афроамериканца, решила доиграть турнир.
Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке
  • Reuters

«Накануне я отказалась от участия в турнире в знак поддержки протестов против расовой несправедливости и насилия со стороны полиции. Я была готова уступить сопернице. Но после моего заявления и консультаций с WTA я ответила согласием на их просьбу сыграть. Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — приводит слова Осаки The Guardian.

В полуфинале японка встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.

Инцидент с участием Блейка и полицейских прозошёл 22 августа в Висконсине. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее японская теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить