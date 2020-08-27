Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке

Экс первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака, ранее снявшаяся с полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке в знак протеста против стрельбы полицейских в афроамериканца, решила доиграть турнир.

«Накануне я отказалась от участия в турнире в знак поддержки протестов против расовой несправедливости и насилия со стороны полиции. Я была готова уступить сопернице. Но после моего заявления и консультаций с WTA я ответила согласием на их просьбу сыграть. Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — приводит слова Осаки The Guardian.

В полуфинале японка встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.

Инцидент с участием Блейка и полицейских прозошёл 22 августа в Висконсине. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее японская теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста.