Осака не будет сниматься с турнира WTA в Нью-Йорке
- Reuters
«Накануне я отказалась от участия в турнире в знак поддержки протестов против расовой несправедливости и насилия со стороны полиции. Я была готова уступить сопернице. Но после моего заявления и консультаций с WTA я ответила согласием на их просьбу сыграть. Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», — приводит слова Осаки The Guardian.
В полуфинале японка встретится с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.
Инцидент с участием Блейка и полицейских прозошёл 22 августа в Висконсине. Сотрудники правопорядка несколько раз выстрелили мужчине в спину, когда тот шёл к машине. 29-летний Блейк находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Ранее японская теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста.