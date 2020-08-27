Медведев: у многих теннисистов на US Open будут проблемы из-за пятисетовых матчей

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев считает, что многие спортсмены будут вынуждены сняться с Открытого чемпионата США из-за формата соревнований и отсутствия времени на отдых.
Медведев: у многих теннисистов на US Open будут проблемы из-за пятисетовых матчей
  • Reuters

«На турнире наверняка будут те, кому придётся сыграть четырёхчасовой поединок и быть готовым выйти на корт уже на следующий день без отдыха. Мне интересно увидеть, как это будет. Я думаю, что у многих будут проблемы из-за этого и мы увидим большое количество снявшихся теннисистов, особенно, если будет жаркая погода. После шести месяцев отсутствия соревновательной практики играть пятисетовые матчи тяжело. Я буду счастлив, если организаторы изменят формат на три сета, но не думаю, что этот вариант рассматривался», — цитирует россиянина журналист Бен Ротенберг.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Согласно регламенту турнира, победителем матча становится игрок, выигравший три сета, а не два, как на большинстве других соревнований.

Ранее Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить