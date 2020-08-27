Медведев: у многих теннисистов на US Open будут проблемы из-за пятисетовых матчей

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что многие спортсмены будут вынуждены сняться с Открытого чемпионата США из-за формата соревнований и отсутствия времени на отдых.

«На турнире наверняка будут те, кому придётся сыграть четырёхчасовой поединок и быть готовым выйти на корт уже на следующий день без отдыха. Мне интересно увидеть, как это будет. Я думаю, что у многих будут проблемы из-за этого и мы увидим большое количество снявшихся теннисистов, особенно, если будет жаркая погода. После шести месяцев отсутствия соревновательной практики играть пятисетовые матчи тяжело. Я буду счастлив, если организаторы изменят формат на три сета, но не думаю, что этот вариант рассматривался», — цитирует россиянина журналист Бен Ротенберг.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Согласно регламенту турнира, победителем матча становится игрок, выигравший три сета, а не два, как на большинстве других соревнований.

Ранее Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open.