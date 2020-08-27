Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open

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Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.
Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open
  • Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Вторая ракетка России Андрей Рублёв сыграет первый свой матч с представителем Франции Жереми Шарди. Карену Хачанову в соперники достался итальянец Янник Синнер.

В основной сетке соревнований также сыграют ещё двое россиян, Евгений Донской и Андрей Кузнецов — их соперниками станут Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) и Сэм Куэрри (США) соответственно.

Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является Рафаэль Надаль, который не будет защищать титул. 

Ранее Надаль признался, что не знает, когда возобновит выступления.

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