Медведев, Хачанов и Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Вторая ракетка России Андрей Рублёв сыграет первый свой матч с представителем Франции Жереми Шарди. Карену Хачанову в соперники достался итальянец Янник Синнер.

В основной сетке соревнований также сыграют ещё двое россиян, Евгений Донской и Андрей Кузнецов — их соперниками станут Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) и Сэм Куэрри (США) соответственно.

Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является Рафаэль Надаль, который не будет защищать титул.

Ранее Надаль признался, что не знает, когда возобновит выступления.