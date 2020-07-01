Уход с корта и пощёчина судье: как 25 лет назад теннисист Таранго и его жена удивили Уимблдон

1 июля 1995 года произошёл один из самых резонансных скандалов в истории тенниса. Американец Джефф Таранго во время матча третьего круга одиночного разряда Уимблдона обвинил судью на вышке Бруно Ребё в коррупции и покинул корт, а его жена дала арбитру пощёчину. Как разворачивались события на главном травяном турнире 25 лет назад — в материале RT.

В представлении большинства болельщиков теннис является одним из самых интеллигентных видов спорта, в котором игроки крайне редко позволяют себе какие-либо выходки. Но ровно 25 лет назад на Уимблдоне разгорелись такие страсти, с которыми вряд ли что-либо могло сравниться до или после. 1 июля 1995 года американский теннисист Джефф Таранго вместе со своей женой Бенедикт устроили целое представление.

Карьеру Таранго едва ли можно назвать успешной по меркам профессионального тенниса. Он не поднимался выше 42-го места в мировом рейтинге и выиграл всего два турнира в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема американцу ни разу не удавалось пройти дальше третьего круга. Чуть более продуктивно Таранго выступал в парном разряде — к концу карьеры он завоевал 14 титулов и даже добрался до финала «Ролан Гаррос».

На Уимблдонском турнире 1995 года Таранго был одним из аутсайдеров и вряд ли мог рассчитывать на какое-то внимание со стороны любителей тенниса. Однако в первом матче парных соревнований ему удалось настроить против себя британских болельщиков. Таранго играл вместе со шведом Хенриком Хольмом против Джереми Бэйтса и Тима Хенмена. В определённый момент Хенмен со злости ударил по мячу и случайно попал в сотрудницу корта. Таранго принялся уговаривать судью, чтобы он дисквалифицировал соперников, и тот согласился с американцем.

Британские зрители такое поведение не одобрили. Когда в следующий раз Таранго вышел на корт в матче третьего круга против немца Александра Мронца (он известен в мире тенниса как первый парень Штеффи Граф), толпа была настроена против него.

Поначалу матч протекал достаточно мирно: Таранго проиграл первый сет и уступал во втором с брейком, как вдруг эмоции возобладали над ним. Во время подачи американца боковой арбитр зафиксировал ошибку, а судья на вышке Бруно Ребё назначил переигровку мяча. Таранго же был уверен, что сделал эйс, и начал спорить с рефери. Он всё-таки продолжил игру, но теперь болельщики стали его освистывать. Таранго повернулся в сторону трибун и крикнул зрителям, чтобы они «заткнулись».

Ребё тут же сделал Таранго предупреждение за употребление непристойных выражений. Игрок не согласился с этим решением и потребовал позвать супервайзера матча, а сам стал громко приговаривать, что играть больше не собирается. Судья поначалу не хотел слушать теннисиста, но в итоге пригласил на корт Стефана Франссона, который сказал спортсмену, чтобы тот продолжал игру.

Однако Таранго не прекратил спор и, указывая на арбитра рукой, во всеуслышание назвал его «самым коррумпированным судьёй в теннисе». Ребё не остался в долгу и присудил игроку штрафное очко, которое привело к проигрышу гейма. После этого терпение Джеффа лопнуло. Он выкинул свои мячи, собрал ракетки и покинул корт. Такого не случалось никогда за всю 109-летнюю историю Уимблдона. Американец тут же был дисквалифицирован и снят с турнира в миксте.

Но на этом скандал не завершился. После матча к Ребё подошла жена Таранго, француженка Бенедикт, и дала судье пощёчину. Своего поступка она нисколько не стыдилась и пришла вместе с мужем на пресс-конференцию, где рассказала подробности беспрецедентной для тенниса стычки.

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«Да, я это сделала и не считаю, что поступила плохо. Я всё сделала правильно, потому что он заслуживал, чтобы рано или поздно ему преподали урок. Я просто попыталась один раз дать ему пощёчину, чтобы он понял, что это слишком. Джефф этого сделать не мог — ему запретили бы играть. Это сделала я, потому что считала, что должна», — утверждала жена Таранго.

Сам же теннисист пояснил, почему прилюдно обвинил Ребё в получении взяток. Он заявил, что арбитр подсуживает нескольким спортсменам и даже упомянул олимпийского чемпиона из Швейцарии Марка Россе в числе тех, кому рефери обеспечивал победный результат. Таранго отметил, что уже давно подозревал арбитра в покровительстве другим игрокам и сообщал об этом в ATP, но к его словам не прислушивались.

Для оскандалившегося игрока вся эта история закончилась крупным штрафом. Он также был отстранён от двух турниров Большого шлема, в том числе от следующего Уимблдона. Однако спустя полгода Таранго принёс извинения Ребё и всему теннисному сообществу за своё поведение. Его дисквалификация была смягчена, а штрафы уменьшены.