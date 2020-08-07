«Многих важных спортсменов не будет»: СМИ сообщили, что лидеры рейтинга ATP могут бойкотировать US Open

Ведущие теннисисты мира объявили ультиматум организаторам US Open, сообщают испанские СМИ. По их данным, спортсмены требуют освободить их от ограничений, связанных с возвращением из США в Европу. Переговоры с властями стран ведут представители ATP, WTA, а также американской федерации тенниса. При этом от участия уже отказались Рафаэль Надаль, Эшли Барти и другие известные игроки.

По мере приближения US Open 2020 растёт число теннисистов, отказавшихся от участия в турнире. В ближайшее время список может пополниться целым рядом именитых спортсменов.

По сообщению испанских СМИ, лидеры рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пригрозили сняться с турнира, если организаторы не договорятся с властями европейских государств о смягчении мер по предотвращению распространения коронавируса. В частности, это касается правила, в соответствии с которым граждане этих стран обязаны сесть на карантин после прибытия из США. Такое требование было озвучено на виртуальном совещании, в котором приняли участие ведущие спортсмены, представители ATP и Ассоциации тенниса США (USTA).

Имена теннисистов не называются, однако уточняется, что речь идёт о первой двадцатке мирового мужского рейтинга. При этом ранее сообщалось, что об отказе от участия всерьёз задумывается серб Новак Джокович. Помимо трудностей, связанных с выездом в Америку, его не устраивает и то, что участник US Open будет дисквалифицирован, если член его команды, проживающий с ним в одном номере, сдаст положительный тест на COVID-19.

Теннисные ассоциации совместно с USTA уже ведут переговоры по поводу послаблений для европейских игроков. Однако на данный момент о конкретных решениях ничего не известно.

Вместе с тем были обнародованы новые дополнения в медицинский протокол Открытого чемпионата США. В частности, все его участники будут находиться в специальной зоне безопасности, покидать которую строго запрещено. То же самое касается и их сопровождающих. Нарушение данного правила грозит дисквалификацией.

На данный момент одной из главных потерь мужской части сетки стал прошлогодний победитель Рафаэль Надаль. Он признался, что ему непросто далось такое решение, однако нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире заставила его отказаться от защиты титула в нынешнем году.

«US Open всё ещё является значимым турниром, мне не хватит наглости утверждать обратное лишь потому, что я не буду на нём выступать. Действительно, он пройдёт при особых обстоятельствах, многих важных спортсменов там не будет. Но он по-прежнему остаётся турниром Большого шлема, а выигравший будет считаться победителем турнира Большого шлема», — приводит слова Надаля журналист Том Эллнатт.

Таким образом, впервые с 1999 года на Открытом чемпионате США по теннису не выступят сразу две легенды — Надаль и Роджер Федерер, пропускающий оставшуюся часть сезона из-за травмы. При этом испанец заявил о намерении участвовать в «Ролан Гаррос», запланированном на конец сентября — начало октября.

На данный момент среди отказавшихся приехать в Нью-Йорк числятся швейцарец Стэн Вавринка, француз Гаэль Монфис, итальянец Фабио Фониньи, австралиец Ник Кирьос. Что касается женской части сетки, то после долгих раздумий снялись первая ракетка мира Эшли Барти, китаянка Цян Ван, россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

Такую возможность рассматривает для себя и Светлана Кузнецова.

«По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно. Я не понимаю, как быть, ведь для многих всё ещё не открыты границы. Более того, будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и всё это на протяжении месяца… Считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения», — призналась Кузнецова в интервью Glamour.

Несмотря на скептическое отношение со стороны целого ряда теннисистов, организаторы турнира в Нью-Йорке по-прежнему не только рассчитывают провести его в срок, но и надеются на большое представительство игроков с высоким рейтингом. Так, в мужской заявке присутствуют Джокович, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев и другие. Женскую сетку должна возглавить Симона Халеп вместе с остальными представительницами первой десятки, включая Серену Уильямс. Кроме того, уайлд-кард получили британец Энди Маррей и бельгийка Ким Клейстерс, вернувшаяся в спорт в нынешнем сезоне после восьмилетнего перерыва.

При этом президент Федерации тенниса России (ФТА) Шамиль Тарпищев видит и другие проблемы, касающиеся Открытого чемпионата США 2020 года.

«Полноценным нынешний US Open по определению быть не может, потому что многие теннисисты не тренировались в полную силу. Я думаю, что готовились к нему около 50% спортсменов. Никакой стабильности не будет, а не будет стабильности — значит, ждите сенсаций. О качестве игры можно будет говорить только начиная с 1/8 финала», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».