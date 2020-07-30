Первая ракетка мира Барти сообщила о решении пропустить US Open

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Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти заявила, что из-за опасений по поводу коронавируса не примет участие в US Open.
Первая ракетка мира Барти сообщила о решении пропустить US Open
  • Reuters

«Я и моя команда решили, что в этом году мы не поедем в США на Western & Southern Open и US Open. Мне нравятся эти события, потому это было трудное решение. Но из-за COVID-19 всё ещё существуют значительные риски. Я не чувствую себя комфортно... Желаю USTA всего наилучшего на турнирах и с нетерпением жду возвращения в США через год. Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели», — цитирует Барти Herald Sun.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте было приостановлено проведение всех официальных турниров. Сезон возобновится не раньше августа.

Ранее теннисист Медведев объявил о возобновлении тренировок.

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