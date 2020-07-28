Теннисист Медведев объявил о возобновлении тренировок
Первая ракетка России Даниил Медведев объявил о возвращении к тренировкам в рамках подготовки к возобновлению теннисного сезона.
- Reuters
«Последний день отдыха. Возвращаюсь к тренировкам», — написал в Instagram Медведев.
Россиянин занимает пятую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее сообщалось, что ATP и WTA отменили все теннисные турниры в Китае в 2020 году.
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