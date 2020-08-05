Павлюченкова объяснила, почему пропустит US Open

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова заявила, что не примет участия в Открытом чемпионате США по теннису.

«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось мне непросто — за свою карьеру я не пропускала ни одного (турнира. — RT) Большого шлема. Теннис для меня — это почти всё. Главная причина — отсутствие безопасности: US Open не даёт никаких гарантий. Не чувствую, что в подобных условиях мне комфортно лететь в Америку. Мы с командой решили, что в этом году так будет лучше для нас», — написала Павлюченкова в Instagram.

US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября.

Ранее cообщалось, что Павлюченкова и Потапова не сыграют на Открытом чемпионате США из-за эпидемии коронавирусной инфекции.