Маррей и Клейстерс получили уайлд-кард на US Open

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Бывшие первые ракетки мира британец Энди Маррей и бельгийка Ким Клейстерс получили приглашения в основную сетку турнира серии Большого шлема — US Open.
Маррей и Клейстерс получили уайлд-кард на US Open
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба турнира, помимо Маррея и Клейстерс, уайлд-кард получили американцы Брэндон Накашима, Тайсон Квятковски, Себастьян Корда, Улисс Бланч, Джеффри Вульф, Майкл Ммо, Каролин Долеид, Усуэ Арконада, Энн Ли, Кики Беллис, Франческа ди Лоренцо, Робин Монтгомери, Уитни Осигве и француз Максим Кресси.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open.

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