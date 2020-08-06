Маррей и Клейстерс получили уайлд-кард на US Open
- Reuters
Как сообщает пресс-служба турнира, помимо Маррея и Клейстерс, уайлд-кард получили американцы Брэндон Накашима, Тайсон Квятковски, Себастьян Корда, Улисс Бланч, Джеффри Вульф, Майкл Ммо, Каролин Долеид, Усуэ Арконада, Энн Ли, Кики Беллис, Франческа ди Лоренцо, Робин Монтгомери, Уитни Осигве и француз Максим Кресси.
US Open пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open.