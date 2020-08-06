Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова пока не решила, стоит ли ей выступать на Открытом чемпионате США.
Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open
  • © REUTERS/Ibraheem Al Omari

По словам спортсменки, она не знает, как действовать, потому что открыты ещё не все границы.

«Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и всё это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придётся провести в изоляции очень много времени, может, даже в больнице. Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня данный турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open», — приводит слова Кузнецовой Glamour.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова не выступят на US Open из-за пандемии коронавируса.

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