Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пока не решила, стоит ли ей выступать на Открытом чемпионате США.

По словам спортсменки, она не знает, как действовать, потому что открыты ещё не все границы.

«Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и всё это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придётся провести в изоляции очень много времени, может, даже в больнице. Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня данный турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open», — приводит слова Кузнецовой Glamour.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова не выступят на US Open из-за пандемии коронавируса.