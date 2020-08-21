Экскурсии по номерам, баскетбольные тренировки и бильярд ногами: как теннисисты проводят время перед US Open в «пузыре»

Первая ракетка мира Новак Джокович спел дуэтом с боснийцем Дамиром Джумхуром во время совместной тренировки. Украинка Даяна Ястремская сыграла в гигантский бильярд. Россиянин Андрей Рублёв похвастался баскетбольным мастерством. Австриец Доминик Тим и аргентинец Диего Шварцман проверили силу ударов, перекидывая друг другу мяч через весь стадион. О жизни теннисистов в «пузыре» US Open — в материале RT.

До Открытого чемпионата США по теннису остаётся чуть больше недели. Многие спортсмены уже прибыли в Нью-Йорк, где к тому же в эти дни проходит женский и мужской Western & Southern Open, из-за пандемии «переехавший» из Цинцинатти на корты «Флашинг Медоуз».

Коронавирус внёс свои коррективы не только в теннисный календарь, полноценно возобновившийся лишь в начале августа, но и в организацию соревнований. После многочисленных обсуждений и даже пререканий со спортсменами и членами их команд всё же был найден компромисс. Теперь участники US Open живут в так называемом «пузыре» — закрытой территории со всеми удобствами, расположенной недалеко от кортов.

Об устройстве зоны известно не так много, хотя поклонники баскетбольной и хоккейной североамериканской лиг, проводящих свои турниры в таком же формате, должны хорошо представлять, как она функционирует. Все прибывшие проводят 24-часовой карантин и сдают два теста на COVID-19 с разницей в 48 часов. В общественных местах обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции — за этим следят 40 волонтёров. При этом вместимость раздевалок, столовых и других помещений, где обычно пересекается много игроков, сокращена в несколько раз.

Кроме того, спонсорские и VIP-ложи на стадионах отведены под комнаты отдыха для сеяных теннисистов. В них расположены диваны, телевизоры и небольшие кухни. Своим соседством уже успела похвастаться японка Наоми Осака: комната напротив досталась греку Стефаносу Циципасу, с которым она нередко перекидывается шутками и колкостями в социальных сетях.

Osaka and Tsitsipas having adjoining suites is going to be fun 😂 👀 (from Osaka's IG Story) pic.twitter.com/RT4f2K0Lmj — Nikhila (@kokudum) August 19, 2020

Сами организаторы сравнивают «пузырь» с престижным нью-йоркским районом Манхэттен, куда в обычное время с удовольствием селятся гости US Open. При этом с размещением повезло далеко не всем. Восемь теннисистов арендовали частные дома, остальным предоставлены номера в двух гостиницах.

«Здесь вокруг деревья, очень спокойно, просто благословение находиться в такой обстановке. Я благодарен за такие условия, поскольку видел отель, в котором живёт большинство спортсменов. Не хочу показаться высокомерным, я понимаю, что Ассоциация тенниса США (USTA) изо всех сил постаралась предоставить теннисистам жильё и всё организовать, в том числе и эти «пузыри», чтобы спортсмены могли приехать сюда и принять участие в соревнованиях. Но большинству приходится очень непросто: они вынуждены ютиться в маленьком гостиничном номере, где даже окно нельзя открыть», — рассказал Новак Джокович в интервью New York Times.

В то же время игроки стараются не сгущать красок, а, напротив, наслаждаться предоставленными удобствами перед началом настоящих баталий на кортах «Флашинг Медоуз». Из-за строгих ограничений на территорию было допущено лишь небольшое число журналистов, поэтому спортсмены сами с удовольствием рассказывают о своём досуге при помощи социальных сетей.

По приезду многие из них провели виртуальные экскурсии по своим номерам и по другим помещениям. Некоторые обратили особое внимание на предупреждающие таблички, развешанные по всей территории. Например, одна из них гласит, что пересечение границы «пузыря» грозит дисквалификацией. Другая же, особо запомнившаяся россиянке Алле Кудрявцевой, содержит призыв избегать близких контактов.

«Не пытайтесь меня обнять», — написала спортсменка.

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс приехала в Нью-Йорк в сопровождении своей семьи — супруга Алексиса Оганяна и дочери Олимпии. Разумеется, свободное от тренировок время она проводит с ними и регулярно делится с поклонниками забавными роликами. В одном из них американка примерила футболку девочки, оказавшуюся ей впору, а в другом стала для неё моделью.

Разумеется, Уильямс не забывает и о тренировках. Во время одной из них её спарринг-партнёром стал ещё один подопечный Патрика Муратоглу Циципас. Стоит отметить, что соперники на корте нередко помогают друг другу лучше подготовиться к матчам. Так, россиянин Карен Хачанов уже потренировался с хорватом Борной Чоричем, а Джокович и босниец Дамир Джумхур устроили музыкальную паузу и спели дуэтом во время занятия на тренажёрах. Прошлогодний финалист Даниил Медведев также не отстал от коллег и попрактиковался с бразильцем Марсело Демолинером.

«Провёл первую тренировку. Люблю своего тренера», — подписал фотографию Медведев.

А австриец Доминик Тим и Диего Шварцман воспользовались пустым стадионом и отработали силу удара необычным способом. Игроки расположились на трибунах и посылали друг другу мяч с противоположных сторон.

Для того, чтобы отвлечься от привычной деятельности, теннисистам предоставлено большое количество развлечений. Они имеют возможность играть в бильярд, аэрохоккей, автоматы, пинг-понг и мини-гольф. Любители более подвижных видов спорта могут выйти на площадку и сыграть в баскетбол, как это сделали россиянин Андрей Рублёв и француженка Кристина Младенович. Оба продемонстрировала отличную меткость, несколько раз попав подряд мячом в кольцо.

🎶 We fly high, no lie, you know this (Ballin!) 🎶@KikiMladenovic can lowkey hoop 👀pic.twitter.com/onQqmcZMSK — US Open Tennis (@usopen) August 20, 2020

Если привычные занятия надоедают, то их всегда можно немного видоизменить. Украинка Даяна Ястремская сыграла в теннис со своим тренером Сашей Бажиным, однако вместо обычного мяча они использовали футбольный, перебрасывая его ногами через сетку. Затем она попробовала свои силы на гигантском бильярде, «шары» в котором также приходилось забивать ногами.

Несмотря на то, что в «пузыре» в целом царит расслабленная атмосфера, организаторам всё же не удалось избежать неприятной ситуации. Некоторое время назад тест на коронавирус физиотерапевта Хуана Мануэля Галвана показал положительный результат. Специалист сотрудничает с двумя теннисистами — аргентинцем Гидо Пельей и боливийцем Уго Дельеном. Во избежание распространения заболевания оба были помещены на двухнедельный карантин и по решению организаторов не примут участие в Western & Southern Open.

Последнее не понравилось коллегам южноамериканцев. Дело в том, что в соответствии с регламентом игрок дисквалифицируется с турнира, если COVID-19 был обнаружен у него или его соседа по комнате. А Галван не проживал ни с одним из теннисистов. На их сторону встал Джокович. По сообщению испанских СМИ, он якобы собирает подписи под петицией с просьбой разрешить Пелье и Дельену выступить хотя в квалификации «мастерса».