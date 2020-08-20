Джокович: мои слова о вакцинации от коронавируса вырвали из контекста

Известный сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свои слова о том, что он выступает против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Я вижу, что СМИ из разных стран вырвали мои слова из контекста, утверждая, что я абсолютно против любых вакцин. Моя проблема с вакцинами в том, что кто-то заставляет меня что-то вводить в моё тело. Этого я не хочу. Для меня это неприемлемо», — цитирует спортсмена The New York Times.

При этом Джокович подчеркнул, что не выступает против каких-либо прививок. Он также подчеркнул, что существуют вакцины с незначительными побочными эффектами, которые помогли людям остановить распространение некоторых инфекций по всему миру.

«Но почему мы ожидаем, что это решит нашу проблему, когда этот коронавирус, как я понимаю, постоянно мутирует?» — добавил спортсмен.

Джокович является 17-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Серб в июне заболел коронавирусной инфекцией после турнира Adria Tour и успешно вылечился.

Ранее сообщалось, что тренер ПБК ЦСКА Итудис выздоровел после заболевания COVID-19.