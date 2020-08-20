Тренер ПБК ЦСКА Итудис выздоровел после заболевания COVID-19

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Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после перенесённой коронавирусной инфекции.
Тренер ПБК ЦСКА Итудис выздоровел после заболевания COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте российского клуба, специалиста выписали 20 августа из клиники по лёгочным и сердечным болезням в Афинах.

49-летний тренер на следующей неделе пройдёт несколько дополнительных обследований и после этого прилетит в Москву в тренировочный лагерь армейцев.

О положительном тесте наставника красно-синих на COVID-19 стало известно 7 августа.

Ранее в «Торино» рассказали о заболевании коронавирусной инфекцией двух футболистов команды.

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