Недовольство протоколом и спортсмены на трибунах: что обсуждают теннисисты в первые дни US Open

Французская теннисистка Кристина Младенович пожаловалась на строгий протокол безопасности, а её соотечественник Адриан Маннарино рассказал, в каких условиях вынуждены находиться контактировавшие с заразившимся COVID-19 Бенуа Пэром. Новак Джокович поделился своими ощущениями от выступлений, когда на трибунах присутствуют только профессиональные теннисисты, а Мэдисон Бренгл отметила победу над Даяной Ястремской прямо на корте. Что обсуждают участники проходящего в эти дни US Open — в материале RT.

«Моё единственное желание — вернуть свободу»

Первые три дня Открытого чемпионата США по теннису выдались богатыми на события и неожиданные результаты. Но, пожалуй, один из самых ярких матчей провела 20-летняя Варвара Грачёва. Во втором круге она встречалась с опытнейшей Кристиной Младенович и сумела вырвать победу, остановившись в шаге от вылета и при счёте 1:5 во втором сете отыграв четыре матч-пойнта. Более того, в решающей партии она не отдала сопернице ни одного гейма.

«Хотела бы сама себе ответить на вопрос, как мне удалось выиграть с такого счёта. Просто стала увереннее играть, вошла в корт, тем самым забирая у Младенович время на удар. В большинстве розыгрышей благодаря этому смогла заработать преимущество», — поделилась впечатлениями Грачёва в эфире Eurosport.

В свою очередь, француженка отдала должное победительнице и назвала это поражение самым болезненным в карьере. В то же время она посетовала на условия, в которых вынуждены находиться теннисисты на US Open. Напомним, что во избежание распространения коронавируса все участники турнира живут на закрытой территории — в «пузыре» — и соблюдают ряд строгих правил.

Младенович отметила, что, несмотря на 30 отрицательных тестов, к ней по-прежнему относятся, как к заключённой.

«Мы живём здесь будто в кошмаре. Моё единственное желание — вернуть себе свободу. Мы должны бороться за свободу. Они отвратительно к нам относятся, но я не хочу этим оправдывать своё поражение. Не поймите меня неправильно: Ассоциация тенниса США не виновата, что я не реализовала четыре матчбола», — цитирует Младенович The Guardian.

Стоит отметить, что четырёхкратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде оказалась в числе теннисистов, помещённых в особые условия из-за контакта с Бенуа Пэром, перед самым стартом соревнований сдавшим положительный тест на COVID-19. По словам француженки, она бы вовсе не приехала в Нью-Йорк, если бы знала, чем обернётся простая игра в карты с соотечественником.

В соответствии с регламентом заразившийся игрок снимается с турнира, а все контактировавшие с ним помещаются в отдельные комнаты и имеют право выходить из них только для участия в матчах. Помимо Младенович, в список попали французы Эдуар Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер и бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр. В более мягких условиях находятся Николя Маю, Дамир Джумхур и Даниил Медведев. Они также проходят регулярные проверки, но могут покидать свои номера.

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Спустя несколько дней тест Пэра показал отрицательный результат, и некоторые теннисисты выразили недовольство действиями организаторов. С одной стороны, их не устроили слишком жёсткие требования. Например, Роже-Васслен рассказал, что на ночь у него забирают пропуск, поэтому он никуда не может выйти, даже если захочет. А Маннарино пожаловался, что его повсюду кто-то сопровождает, на корте он должен находиться исключительно в своей ложе и не может наблюдать за матчами даже с балкона.

«Нам не разрешено пользоваться лифтами, потому что в них возможен контакт с другими игроками. Поэтому приходится постоянно подниматься по лестнице, что в ложу на стадионе, что в номер в гостинице. А мой номер находится на седьмом этаже, до которого очень много ступенек. Чтобы попасть в гостиницу, я пользуюсь чёрным входом», — приводит слова Маннарино журналист Тумаини Карайол.

Кроме того, многие теннисисты сошлись во мнении, что идея с «пузырём» оказалась провальной, так как, несмотря на большое количество запретов, медицинский протокол постоянно нарушается. Немец Тим Пютц рассказал, что в одной из двух гостиниц, отведённых для участников US Open, проживают обычные люди, с которыми теннисисты вынуждены контактировать. Кроме того, обслуживающий персонал имеет право покидать «пузырь».

Канадец Денис Шаповалов также усомнился в том, что протокол соблюдается в полной мере.

«Мы видим фотографии от теннисистов, на которых посторонние люди в отеле, а вторая гостиница и вовсе не является «пузырём»... Интересно, существует ли он на самом деле? Бенуа просто не повезло, так как он находился здесь, следовал правилам и не виноват в том, что заразился. Скорее это вина организаторов, раз они не смогли обеспечить безопасность», — заявил Шаповалов в интервью Tennis Majors.

Масла в огонь подливает и то, что во второй, «не закрытой» гостинице устраиваются торжества. Сообщается, что за это время там уже прошли четыре свадьбы. Эту информацию подтвердил немец Александр Зверев.

«Не знаю, сколько там было свадеб — четыре или сколько, но они точно там проходили. Это было во второй гостинице, которая не относится к «пузырю». Не я ли женился? Нет, не я. Сначала надо бы найти, на ком», — пошутил Зверев.

«Ого, ты настоящий!»

Если не считать проблем и неоднозначных ситуаций, связанных с медицинским протоколом, US Open проходит в тёплой атмосфере. Из-за пандемии на трибуны не были допущены зрители, поэтому теннисисты стараются сами поддерживать друг друга.

Так, забавная ситуация произошла после матча второго круга Мэдисон Бренгл — Даяна Ястремская, в котором победу одержала американка. Уходя с корта, она увидела Арину Родионову, у которой в руках была маленькая бутылочка с красным вином. Заметив это, она радостно воскликнула «Алкоголь!» и отправилась к подруге.

Today's clear #USOpen MVP is Delaware's Madison Brengle.



-Dominated #19 Dayana Yastremska 6-2, 6-3;



-Explained a less-than-rigorous mid-tournament routine;



-Shouted "Alcohol!" and was promptly brought a bottle of Sutter Home red to chug by Arina Rodionova (whom she beat in R1) pic.twitter.com/bdHL9drH3I — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 3, 2020

В своей манере отпраздновал успех в матче второго круга и серб Новак Джокович. После успешного розыгрыша в третьем сете, закончившегося брейк-пойнтом, он издал победный крик. Бравший у него интервью журналист в шутку сказал, что возглас разбудил его жену. В ответ первая ракетка мира извинился перед женщиной, объяснив столь эмоциональную реакцию.

«Надеюсь, она меня простит. Я должен был придать игре напора. Ведь именно так и я играю. Стараюсь привнести напряжённости в этих очень странных условиях, когда мы играем при пустых трибунах. В то же время для нас в новинку, что все ложи заполнены другими игроками, топ-теннисистами и теннисистками. Они же наблюдают за тобой, так? Они здесь. Ты это чувствуешь, и это побуждает тебя не ударить в грязь лицом перед ними», — объяснил Джокович.

Благодаря закрытому формату турнира теннисисты постоянно пересекаются друг с другом не только на спортивных объектах, но и за их пределами. Одна из таких встреч произошла с 16-летней американкой Катриной Скотт. После победы над россиянкой Натальей Вихлянцевой она рассказала, как встретилась со Стефаносом Циципасом, которого обожают многие девушки.

«Я увидела Циципаса, когда сдавала анализы. До этого я никогда его не видела в жизни, и я подумала тогда: «Ого, ты настоящий! Боже мой, не может быть! Он только что прошёл мимо меня? А ты гораздо выше в жизни», — поделилась впечатлениями Скотт.