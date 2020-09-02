Победа Медведева, камбэк Хачанова и сенсация от Александровой: российские теннисисты успешно стартовали на US Open

Даниил Медведев начал выступление на Открытом чемпионате США с лёгкой победы над Федерико Дельбонисом. Карен Хачанов обыграл Янника Синнера, уступив в двух первых сетах, и теперь сыграет с вернувшимся в теннис Андреем Кузнецовым. Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл Жереми Шарди. Екатерина Александрова оказалась сильнее трёхкратной чемпионки US Open Ким Клейстерс, которая возобновила карьеру в 37 лет.

Победа Медведева под угрозой карантина

Даниил Медведев прошёл во второй тур US Open. При этом его участие в Открытом чемпионате США ранее едва не оказалось под угрозой. Незадолго до матча Медведева с аргентинцем Федерико Дельбонисом организаторы турнира сообщили о том, что у 17-го номера посева Бенуа Пэра выявили коронавирус, и он был вынужден сняться с соревнований. На карантин после этого должны были сесть все контактировавшие с ним теннисисты, в том числе россиянин, который проводил разминку с Пэром.

Однако в итоге прошлогоднему финалисту US Open разрешили выйти на корт и сразиться с победителем Кубка Дэвиса 2016 года, который в личном рейтинге ATP занимает 79-ю позицию. Если в прошлом сезоне Медведеву очень нужна была энергия зрителей, пускай даже негативная, то в этот раз он легко обходился без неё.

Российский теннисист во вторник сразу начал с серии из пяти выигранных геймов, которая помогла взять первый сет. В дальнейшем он ни разу не проигрывал свою подачу, а чужую брал пять раз. Дельбонису удавалось с каждой партией выигрывать всё больше и больше геймов, но не так много, чтобы у пятой ракетки мира возникли какие-то проблемы. Медведев одержал победу со счётом 6:1, 6:2, 6:4, потратив на неё меньше двух часов. Во втором круге ему будет противостоять австралиец Кристофер О’Коннелл, который занимает 116-е место в мировом рейтинге.

Волевая победа Хачанова и возвращение Кузнецова

Вслед за Медведевым во второй круг шагнули и остальные российские теннисисты, игравшие во вторник. Особенно впечатляющую победу одержал посеянный под 11-м номером Карен Хачанов. Он проводил матч с итальянцем Янником Синнером — победителем прошлогоднего финала ATP среди молодёжи.

Первые два сета дались россиянину очень непросто. Он ни разу не взял чужую подачу и уступил на тай-брейке второй партии. За всю карьеру Хачанов лишь один раз побеждал после такого неважного начала, но в этот раз ему удалось переломить ситуацию. При счёте 1:1 в третьем сете россиянин выиграл 11 из следующих 12 геймов. В решающей партии Хачанов не смог реализовать ни один из пяти брейк-поинтов, но зато в укороченном гейме уже действовал уверенно и смог взять верх над Синнером.

Следующим соперником Хачанова станет его соотечественник Андрей Кузнецов. Из-за травм он был близок к завершению карьеры, но всё-таки продолжил играть в теннис и благодаря защищённому рейтингу смог впервые за три года оказаться в сетке турнира Большого шлема. Кузнецову противостоял известный американец Сэм Куэрри, однако бывшей 11-й ракетке мира не удалось выиграть у россиянина хотя бы один сет. Уроженец Тулы стал первым за 13 лет теннисистом, который пробился во второй круг US Open без какой-либо позиции в рейтинге ATP.

Уверенно в следующий раунд вышел и Андрей Рублёв. Он встречался с 33-летним французом Жереми Шарди, которого обыгрывал уже четыре раза. На пятую победу россиянин потратил три сета и чуть больше двух часов. За это время Рублёв сделал 11 эйсов и воспользовался таким же количеством двойных ошибок у оппонента. Дальше россиянина ждёт ещё один представитель Франции Грегуар Баррер, одержавший за свои 26 лет всего девять побед на профессиональном уровне.

Победа Александровой над экс-первой ракеткой мира

Российские теннисистки тоже одержали четыре победы. Первой во второй день турнира со своей соперницей справилась Варвара Грачёва. Она обыграла испанку Паулу Бадосу и впервые в карьере продвинулась дальше по сетке мейджора. Противостоять во втором круге ей будет 30-я сеяная француженка Кристина Младенович, которая тоже находилась под подозрением в связи с заражением Пэра.

117-я ракетка мира Маргарита Гаспарян обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг. После неудачи во втором сете, когда россиянка не набрала ни одного очка на тай-брейке, она взяла под ноль третью партию. Следующей соперницей Гаспарян станет Серена Уильямс. Двадцатитрёхкратная чемпионка турниров Большого шлема обыграла Кристи Анн и выиграла 102-й матч на US Open, побив рекорд Крис Эверт.

Прошла барьер первого круга и Анна Калинская. Как и Гаспарян, она обыграла превосходящую её по рейтингу соперницу, которой была сербка Нина Стоянович. 21-летней россиянке оказалось достаточно двух сетов, чтобы одержать над ней вторую победу за карьеру. Дальше Калинской будет противостоять чешка Каролина Мухова, которая не пустила во второй круг старшую из сестёр Уильямс — Винус. Американка тоже побила рекорд US Open, приняв участие в этом турнире в 22-й раз. Прежнее достижение принадлежало Мартине Навратиловой.

Главного успеха дня добилась Екатерина Александрова. Она одержала волевую победу над бельгийкой Ким Клейстерс, которая во второй раз вернулась в теннис и участвовала в турнирах Большого шлема впервые за восемь лет. Предыдущее возвращение получилось для неё триумфальным и принесло два титула на US Open. В этот раз красивая история не повторилась. Александрова смогла отыграться после проигранного первого сета, избежав тай-брейка во втором. В решающей партии россиянка отдала первый гейм, но затем выиграла шесть подряд и обыграла бывшую первую ракетку мира.

Веронику Кудерметову от раннего вылета не спас 29-й номер посева. Она проиграла полячке Иге Швёнтек, отдав в обоих сетах по три гейма. Россиянка стала третьей за два дня сеянной теннисисткой, которая закончила борьбу в одиночном разряде. Также на первом круге остановились Наталья Вихлянцева и Вера Звонарёва. Они обе проиграли несовершеннолетним соперницам — 16-летней американке Катрине Скотт и 17-летней канадке Лейле Фернандес. Людмила Самсонова довольно неожиданно уступила болгарке Цветане Пиронковой, которая попала на US Open по защищённому рейтингу после трёхлетнего перерыва. Шанс пройти дальше был у Виталии Дьяченко, но перед матчем с Ольгой Говорцовой из Белоруссии она снялась из-за травмы плеча.

Успехи вторых ракеток и подвиг Маррея

Из других событий второго дня US Open выделяется победа Энди Маррея. Британский теннисист, не игравший на турнирах Большого шлема в одиночном разряде с Australian Open — 2019, проиграл японцу Йосихито Нисиоке два первых сета и позволил сопернику даже заработать матчбол.

Однако Маррей сумел спастись и выиграть обе следующие партии на тай-брейке. Перед пятым сетом олимпийский чемпион пожаловался на травму пальца, но всё-таки продолжил встречу и за счёт единственного брейка выиграл её. Маррей в десятый раз за карьеру отыгрался с двух проигранных сетов. Теперь бывшую первую ракетку мира ждёт 15-й номер посева Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Без особых проблем первый круг прошли обе вторые ракетки нынешнего US Open. Примечательно, что им обоим оказалось достаточно для этого двух сетов. Австриец Доминик Тим встречался с испанцем Хауме Муньяром, который снялся перед стартом третьей партии. Чемпионка Australian Open София Кенин отдала по два гейма в каждом сете своего матча с бельгийкой Яниной Викмайер.