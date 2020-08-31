СМИ: Заболевший коронавирусом Пэр контактировал с Медведевым в «пузыре» US Open
- Reuters
Как сообщает OpenCourt, никто из 11 контактировавших с заболевшим не снят с турнира. В их отношении введены некоторые ограничения касаемо перемещений по территории «пузыря», а также появления в местах общего пользования.
Помимо Медведева, с которым француз тренировался, в числе контактных лиц значится соотечественница Пэра Кристина Младленович. Имена других теннисистов не называются.
US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября.
Ранее Андрей Рублёв заявил, что не боится играть на US Open, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке.