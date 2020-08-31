Рублёв не боится играть на US Open, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что не боится выступать на US Open, несмотря на обстановку с коронавирусной инфекцией в Нью-Йорке.
Рублёв не боится играть на US Open, несмотря на ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке
  • Reuters

«Дело не в страхе, просто я понимаю, что эта ситуация будет долго продолжаться и в подобных рамках нам играть не один US Open. В таких же условиях нам придётся играть, вероятно, и в начале следующего года. Не думаю, что в 2021 году всё вернётся, поэтому какая разница — начинать сейчас в таких правилах или через четыре месяца?» — приводит слова Рублёва ТАСС.

US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Соперником Рублёва в первом круге станет француз Жереми Шарди.

Ранее Рублёв заявил, что доволен своей формой перед стартом на US Open.

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