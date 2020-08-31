Рублёв доволен своей формой перед стартом на US Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на US Open.
Рублёв доволен своей формой перед стартом на US Open
  • Reuters

«С физическим состоянием и формой всё хорошо. Понятно, что из-за большого перерыва немного не та уверенность, тяжело найти игровой ритм. Но это нормально — через это надо пройти, выиграть матч, два, три, чтобы почувствовать ритм, игру», — приводит слова Рублёва ТАСС.

Он отметил, что не ставить перед собой конкретных турнирных задач.

«Понятное дело, хочется сыграть хорошо, а насколько — я даже не знаю сам. Я в целом очень скучаю по теннису, и хочется скорее играть. Как сложится всё — так и сложится», — добавил теннисист.

US Open пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Соперником Рублёва в первом круге станет француз Жереми Шарди.

Ранее Александр Метревели объяснил неудачное выступление Рублёва на турнире в Нью-Йорке.

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