Метревели объяснил неудачное выступление Рублёва на турнире в Нью-Йорке
- Reuters
«Всё-таки это несерьёзные соревнования, теннисисты там часто просто валяют дурака. Кроме того, из-за пандемии сложно выстроить свой график подготовки, когда не знаешь, что тебя ждёт дальше, где будешь играть. Отсюда и могут происходить подобные сбои», — сказал Метревели в интервью RT.
На турнире ATP в Нью-Йорке Рублёв завершил выступление в первом круге, уступив британцу Дэниелу Эвансу.
Ранее Метревели оценил уровень Карена Хачанова и Андрея Рублёва.