Метревели объяснил неудачное выступление Рублёва на турнире в Нью-Йорке

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Бывшая девятая ракетка мира, а ныне известный теннисный комментатор Александр Метревели поделился мнением о неудачном выступлении Андрея Рублёва на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Нью-Йорке.
Метревели объяснил неудачное выступление Рублёва на турнире в Нью-Йорке
  • Reuters

«Всё-таки это несерьёзные соревнования, теннисисты там часто просто валяют дурака. Кроме того, из-за пандемии сложно выстроить свой график подготовки, когда не знаешь, что тебя ждёт дальше, где будешь играть. Отсюда и могут происходить подобные сбои», — сказал Метревели в интервью RT.

На турнире ATP в Нью-Йорке Рублёв завершил выступление в первом круге, уступив британцу Дэниелу Эвансу.

Ранее Метревели оценил уровень Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

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