Теннисный комментатор оценил уровень Хачанова и Рублёва

Известный теннисный комментатор Александр Метревели сказал, что ему трудно оценить перспективы Карена Хачанова и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США по теннису, и высказался об уровне спортсменов.

Reuters

«Мне пока сложно оценить игру Карена Хачанова или Андрея Рублёва. Они оба находятся примерно на одном уровне — чуть ниже Медведева», — заявил Метревели в интервью RT. Ранее Метревели оценил шансы Медведева повторить прошлогодний результат на US Open.