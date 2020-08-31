Теннисный комментатор оценил уровень Хачанова и Рублёва
Известный теннисный комментатор Александр Метревели сказал, что ему трудно оценить перспективы Карена Хачанова и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США по теннису, и высказался об уровне спортсменов.
- Reuters
«Мне пока сложно оценить игру Карена Хачанова или Андрея Рублёва. Они оба находятся примерно на одном уровне — чуть ниже Медведева», — заявил Метревели в интервью RT.
Ранее Метревели оценил шансы Медведева повторить прошлогодний результат на US Open.
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