Метревели сомневается, что Медведев сможет дойти до финала US Open

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Бывшая девятая ракетка мира, известный комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянина Даниила Медведева повторить прошлогодний результат и добраться до финала Открытого чемпионата США по теннису.
Метревели сомневается, что Медведев сможет дойти до финала US Open
  • Reuters

«Он фантастически играл в прошлом году, и подтвердить этот уровень ему будет очень тяжело. Даниил уже не смог защитить свой титул в Цинциннати, а дойти до финала турнира Большого шлема ещё сложнее. Сейчас он находится совсем в другой форме. Тогда он разогнался, участвуя в нескольких турнирах подряд, а сейчас образовался шестимесячный простой. Кроме того, у него сложилось не самое удачное начало сезона: россиянин получил травму после Australian Open. Пока ничего не напоминает прежнего Медведева, но будем надеяться, что он подтянется», — заявил Метревели в интервью RT.

В прошлом году Медведев стал финалистом Открытого чемпионата США по теннису. В решающем матче он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее серб Новак Джокович сравнялся с Надалем по количеству выходов в финал турниров серии «Мастерс». 

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