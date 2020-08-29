Джокович сравнялся с Надалем по числу выходов в финал турниров серии «Мастерс»

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке.

В матче 1/2 финала он переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (6:0). Игра продолжалась три часа. За это время Джокович выполнил 14 эйсов, совершил семь ошибок на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. Этот финал станет для серба 51-м в карьере на турнирах данной серии. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем.

За титул Джокович поспорит с канадцем Милошем Раоничем.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев включён в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes.