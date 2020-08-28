Медведев включён в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

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Россиянин Даниил Медведев стал первым отечественным спортсменом за четыре года, который попал в десятку теннисистов с самыми высокими доходами по версии журнала Forbes.
Медведев включён в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes
  • Reuters

Рейтинг опубликован на сайте издания.

24-летний Медведев занял восьмое место в списке. Его годовой доход оценивается в $11,8 млн. При этом $7,3 млн из них российский теннисист получил в качестве призовых, а ещё $4,5 млн — по спонсорским контрактам.

Возглавляет рейтинг швейцарец Роджер Федерер ($106,3 млн), второе место занимает серб Новак Джокович ($50,6 млн), а тройку замыкает испанец Рафаэль Надаль ($40 млн).

Ранее Медведев отметил, что у многих теннисистов на US Open будут проблемы из-за пятисетовых матчей.

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