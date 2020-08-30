Отсутствие чемпионов, третий посев Медведева и победная серия Джоковича: чем будет интересен US Open

31 августа в Нью-Йорке стартует первый после пандемии коронавируса турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. Сразу несколько фаворитов, в том числе оба действующих победителя и первая ракетка мира Эшли Барти, пропустят соревнования, что сделает их ещё более непредсказуемыми. Прошлогодний финалист Даниил Медведев получил третий посев и должен составить конкуренцию непобедимому в этом сезоне Новаку Джоковичу. В женской сетке погоню за 24-м титулом на мейджорах продолжит Серена Уильямс.

Нехватка звёзд

Первый после пандемии коронавируса турнир Большого шлема ожидаемо не досчитается ряда звёзд. Отказываться от приезда в Нью-Йорк многие лидеры рейтингов WTA и ATP стали задолго до его начала. Так, первая ракетка мира Эшли Барти ещё в июле заявила, что пропустит столь значимое для тенниса мероприятие. Снялись и оба прошлогодних победителя Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску, так что у US Open будут теперь новые чемпионы.

Из 32 первых игроков рейтинга ATP, которые могли рассчитывать на посев, от участия в Открытом чемпионате США отказались шестеро теннисистов. Кроме Надаля турниру будет очень не хватать Роджера Федерера, Гаэля Монфиса, Кеи Нисикори, Ника Кирьоса, Стэна Вавринки и многих других. К слову, француз Пьер-Юг Эрбер тоже пропустит турнир, но с коронавирусом и травмами это никак не связано — он готовится стать отцом.

У женщин потери оказались ещё более масштабными. Достаточно сказать, что посев смогла получить 46-я ракетка мира Ребекка Петерсон, чего раньше представить себе было нельзя. Из первой десятки рейтинга WTA остались только Каролина Плишкова, Софья Кенин, Серена Уильямс и Наоми Осака. Тем девушкам, которые пропустят US Open, удалось за свою карьеру выиграть восемь различных турниров Большого шлема, так что их отсутствие будет ощутимой потерей.

Небольшой компенсацией за отсутствие целого ряда звёзд будет участие Ким Клейстерс. 37-летняя бельгийка в этом году решила во второй раз возобновить свою карьеру, и организаторы US Open предоставили ей уайлд-кард. Она уже побеждала в Нью-Йорке три раза, причём дважды — после предыдущего возвращения в теннис в 2009 году. Хотя в официальных матчах Клейстерс побед пока не одерживала, она успела себя проявить на выставочных турнирах во время пандемии.

Шанс всей жизни для Серены

Пожалуй, никто так не выигрывает от отсутствия соперниц, как Серена Уильямс. Уже который год она пытается догнать Маргарет Корт по количеству титул на турнирах Большого шлема. Однако каждый раз доходя до финала, американка не могла сделать последний шаг и выиграть свой 24-й турнир. Теперь, когда уровень соревнований заметно снизится, завоевать главный трофей ей должно быть легче.

Правда, сейчас форма Уильямс вызывает большие вопросы. Ей не удалось себя проявить на уже прошедших турнирах WTA. В Лексингтоне после победы над сестрой Винус она уступила 116-й ракетке мира Шелби Роджерс, а на Western & Southern Open обыграла только победительницу квалификации Аранчу Рус. Уильямс очень нужна игровая практика, ведь именно её отсутствие в прошлые годы и было одной из причин поражений на мейджорах.

Впрочем, пока что после рождения дочери Уильямс ещё не покидала US Open раньше финала. Повторить этот результат будет возможно не только благодаря отсутствию ряда конкуренток, но и ставшему следствием этого повышенному посеву. Американская теннисистка будет третьей ракеткой турнира и избежит встреч с Осакой и Плишковой вплоть до чемпионского матча, а начнёт поход за титулом с матча с Кристи Ан, занимающей 97-е место в рейтинге WTA.

Непобедимый Джокович

В погоне за титулами находится и Новак Джокович. Отсутствие Федерера и Надаля дарит ему прекрасный шанс сократить от них отставание по общим победам на турнирах Большого шлема. В случае завоевания своего 18-го трофея Джокович будет уже в одном шаге от испанца и в двух от швейцарца.

В отличие от Уильямс, сербский теннисист как раз является главным фаворитом в своей категории. В этом сезоне он ещё не потерпел ни одного официального поражения. Победную серию Джокович продолжил после возобновления сезона и дошёл до финала «Мастерса», переехавшего из Цинциннати в Нью-Йорк, где сыграет с Милошом Раоничем.

В первом круге US Open Джокович сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, которому ещё не отдавал больше двух геймов за сет. Сербскому теннисистку не должен никто угрожать вплоть до четвертьфинала, когда будет возможна его встреча с Давидом Гоффеном.

Надежда на Медведева

Год назад Даниилу Медведеву удалось стремительно подняться на вершины тенниса и провести невероятный финальный матч с Надалем. Российские болельщики будут ждать, что теперь он улучшит этот результат, однако с прогнозами всё-таки нужно быть осторожными.

Необходимо помнить, что тому успеху на US Open предшествовала долгая победная серия на североамериканских турнирах. Медведев находился на своём пике и прекрасно знал, как обыгрывать любого соперника. В этом же году он не демонстрирует той запредельной стабильности, а пандемия коронавируса только ухудшила его состояние. После возобновления сезона россиянин успел выиграть два матча на «Мастерсе», после чего в трёх сетах уступил Роберто Баутисте Агуту.

Медведеву придётся набирать форму прямо во время US Open, и третий номер посева может в этом помочь. Один из самых богатых теннисистов мира по версии Forbes начнёт турнирный путь со встречи с Федерико Дельбонисом. Главным соперником Медведева на пути к финалу должен стать Доминик Тим.

Возвращение Кузнецова

В одной половине сетки с Медведевым оказались и два следующих по рейтингу россиянина. Андрей Рублёв получил десятый номер посева, а Карен Хачанов будет 11-й ракеткой турнира.

Они оба тоже возобновили сезон не слишком убедительно. Рублёв вылетел уже в первом круге Western & Southern Open, уступив Даниэлю Эвансу. Победитель двух турниров ATP этого сезона и один из лучших теннисистов периода пандемии был способен на большее, но игра у него не задалась. На US Open Рублёв для начала встретится с французом Жереми Шарди, которому уже проигрывал в первом круге два года назад.

Хачанов выступил на «Мастерсе» чуть лучше, но тоже не оправдал всех ожиданий. Он добрался до третьего раунда, где уступил всё тому же Баутисте Агуту уже в пятый раз за карьеру. В первом круге US Open Хачанову будет противостоять лучший молодой теннисист прошлого сезона Янник Синнер.

А уже во втором раунде возможно редкое для турниров Большого шлема российское противостояние. Впервые за три года официальный матч проведёт Андрей Кузнецов, который считался главной надеждой отечественного тенниса до Рублёва, Медведева и Хачанова. Из-за травм победитель юниорского Уимблдона едва не закончил карьеру и уже переключился на тренерскую работу, став консультантом Евгения Донского, но в этом сезоне благодаря защищённому рейтингу попал в основную сетку US Open. Прежде чем встретиться с Хачановым, Кузнецову предстоит обыграть Сэма Куэрри.

Неудачный жребий Александровой

Волна отказов от участия в US Open захлестнула и весь свет российского женского тенниса. В Нью-Йорк не поехали Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова. Именно от первых двух стоило ожидать хотя бы выхода во вторую неделю, а теперь успехом будет считаться попадание хотя бы во второй круг. Ведь на прошедших ранее турнирах WTA никто из выступающих под триколором спортсменок не доходил даже до четвертьфинала.

При этом представительство россиянок всё равно будет достаточно велико. В основную сетку попали 12 теннисисток. Основные надежды будут связаны с посеянной под 21-м номером Екатериной Александровой, однако как раз ей больше всех не повезло со жребием. В соперницы ей досталась Ким Клейстерс, и если бельгийка восстановилась после травмы, из-за которой пропустила Western & Southern Open, то именно она будет фавориткой.

29-й ракеткой турнира станет Вероника Кудерметова. Её турнирный путь начнётся матчем с Игой Швёнтек. В одну секцию с уроженкой Казани попала Анна Калинская, но встретятся они не раньше четвёртого круга, если при этом пройдут Арину Соболенко и Джоанну Конту.

Непростой жребий выпал и Дарье Касаткиной. И если юниорка Марта Костюк из Украины не доставит проблем, то они точно начнутся во втором круге, где возможна встреча или с 31-й ракеткой турнира Анастасией Севастовой из Латвии, или с повзрослевшей Кори Гауфф, которая уже умеет доходить до третьего круга US Open.