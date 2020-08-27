Александрова сыграет с Клейстерс в первом раунде US Open

Состоялась жеребьёвка первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде турнира Александрова сыграет с бывшей первой ракеткой мира Ким Клейстерс, получившей от организаторов уайлд-кард.

Всего в основной сетке выступят 12 россиянок: Анна Блинкова сыграет с американкой Дженнифер Брэди, Варвара Грачёва — с испанкой Паулой Хиберт, Дарья Касаткина — с украинкой Мартой Костюк, Ирина Хромачёва — с Шелби Роджерс из США, Людмила Самсонова — с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, Наталья Вихлянцева — с американкой Катриной Скотт, Виталия Дьяченко — с теннисисткой из Белоруссии Ольгой Говорцовой, Маргарита Гаспарян — с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, Вероника Кудерметова — с Игой Швентек из Польши, Анна Калинская — с сербкой Ниной Стоянович, а Вера Звонарёва — с канадкой Лейлой Фернандес.

Открытый чемпионат США по теннису стартует 31 августа.

Ранее Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв узнали соперников по первому кругу US Open.