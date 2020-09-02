Грачёва о победе над Младенович: хотела бы сама себе ответить на вопрос, как мне это удалось
- Reuters
«Хотела бы сама себе ответить на вопрос, как мне удалось выиграть с такого счёта. Просто стала увереннее играть, вошла в корт, тем самым забирая у Младенович время на удар. В большинстве розыгрышей за счёт этого смогла заработать преимущество», — приводит слова Грачёвой Sport24 со ссылкой на эфир Eurosport.
Ранее сообщалось, что Грачёва победила Младенович во втором круге US Open, отыграв четыре матчбола.