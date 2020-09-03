Россиянка Гаспарян намерена показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс

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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с американкой Сереной Уильямс.
Россиянка Гаспарян намерена показать свой лучший теннис в матче с Сереной Уильямс
  • Reuters

«Против Серены я выходила на корт два раза: в Австралии и на Уимблдоне. Это очень здорово — играть на больших стадионах с большими игроками. К сожалению, без зрителей, но всё равно это невероятные эмоции, новый опыт и новый вызов. Я буду стараться показать свой лучший теннис в этом матче», — цитирует Гаспарян сайт Федерации тенниса России.

Серена Уильямс является шестикратной победительницей Открытого чемпионата США.

Матч состоится 3 сентября.

Ранее Уильямс высказалась об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.

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