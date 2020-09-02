Серена Уильямс высказалась об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов

Американская теннисистка Серена Уильямс высказала мнение об инициативе первой ракетки мира серба Новака Джоковича — создании Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).

«Мне бы очень хотелось узнать об этом побольше, потому что у меня нет точки зрения. Для этого нужно понимать ситуацию глубже. Конечно, я всегда в команде Джоковича, но в то же время я уже 30 лет в WTA и знаю многое о том, что здесь происходит. Я бы не хотела сейчас давать комментарии по этой теме. Я действительно думаю, что у Новака есть категоричные мнения, он часто оказывается прав. Но сейчас мне лучше подождать», — приводит слова Уильямс Tennis 365.

Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA — и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.