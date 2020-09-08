Шаги навстречу: Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал US Open, где сыграют друг с другом

Российский теннисист Андрей Рублёв во второй раз в карьере пробился в четвертьфинал US Open. 22-летний москвич в четырёх партиях взял реванш у своего прошлогоднего обидчика — итальянца Маттео Берриттини и теперь померится силами с соотечественником Даниилом Медведевым. Прошлогодний финалист US Open одержал свою самую быструю победу на турнире, отдав американцу Фрэнсису Тиафо всего пять геймов. Впервые в истории Открытого чемпионата США в четвертьфинале встретятся два россиянина.

Месть Рублёва

Российские теннисисты продолжают своё триумфальное шествие в одиночном разряде US Open. В восьмой день соревнований первым из них на корты вышел Андрей Рублёв, в соперники которому достался Маттео Берреттини. Некоторые эксперты после дисквалификации Новака Джоковича заявили, что считают итальянца одним из претендентов на титул. Причём одно из самых обидных поражений россиянин потерпел от 24-летнего римлянина как раз на прошлогоднем мэйджоре в Нью-Йорке. Поэтому ему предстояло доказать, что та неудача была случайностью.

Со своей задачей Рублёв справился, хотя поначалу возникали опасения, что матч пройдёт по прошлогоднему сценарию. Берреттини сделал брейк уже в третьем гейме, а затем без проблем брал свои подачи. Преимущество восьмой ракетки мира сложилось из большего количества активно выигранных мячей (13—8) и разницы в двойных ошибках (1—4). Этого хватило, чтобы довести первую партию до победы.

Но затем ситуация поменялась. Россиянин сумел собраться после неудачного начала и взять контроль над игрой в свои руки. В этом ему отчасти помог соперник, который начал допускать больше ошибок, в том числе на первой подаче. В четвёртом гейме итальянец впервые на турнире отдал свою подачу, что окончательно его подкосило. Сет остался за Рублёвым.

Этот успех вдохновил россиянина, и в двух оставшихся партиях он лишь продолжил набирать обороты, превосходя оппонента по большинству показателей. И хотя в итоге по активно набранным очкам россиянин и итальянец оказались равны (34—34), количество невынужденных ошибок говорит само за себя — 44 против 28 в «пользу» Берриттини.

Рублёв уверенно довёл матч до победы — 4:6, 6:3, 6:3, 6:3 — и второй раз в карьере добрался до четвертьфинала на турнирах Большого шлема, причём повторно сделал это в Нью-Йорке. В 2017 году он также затратил на прохождение первых четырёх стадий 13 сетов, но потом вынужден был капитулировать в битве с будущим победителем турнира Рафаэлем Надалем.

«Восхитительное чувство. Это действительно особенный момент для меня. Я ждал этого пять месяцев. В прошлом году Берреттини начал действовать агрессивно, а я к этому был не готов. Когда проснулся, уже уступал 0:2 по сетам. Но сегодня после первой партии мне удалось вернуться», — поделился впечатлениями от победы россиянин.

Успех Медведева

Даниил Медведев затратил на выход в четвертьфинал значительно меньше времени — всего 98 минут, тем самым подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира. Он разобрался с Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 6:1, 6:0.

В первом сете американец держался исключительно благодаря тому, что в отличие от россиянина у него проходила первая подача. При этом прошлогоднему финалисту это не помешало сделать два брейка в первых семи геймах. Тиафо штамповал одну невынужденную ошибку за другой (14) и ненадолго встрепенулся лишь в концовке сета, однако спасти его не смог.

Окончательно приноровившись к оппоненту, россиянин не оставил ему шансов и в следующих двух партиях отдал лишь один гейм. Тиафо был настолько подавлен, что в заключительном сете не смог активно выиграть ни одного очка, а две свои последние подачи отдал под ноль.

Уверенность, с которой Даниил движется по турнирной сетке, вызывает восхищение. Он остаётся единственным участником турнира, который не отдал соперникам ни одного сета, а также ни разу не позволил никому из них выиграть хотя бы пять геймов в рамках одной партии. Неудивительно, что россиянин остался доволен своей игрой, хотя и отметил, что ему ещё предстоит работать над первой подачей.

«Мне повезло, что сделал ранний брейк. Затем немного расслабился, но после этого продемонстрировал невероятный теннис. С каждым матчем я играю всё лучше, надеюсь, это продолжится и дальше. Знаю, что всего необходимо провести семь встреч и непросто прогрессировать в каждой из них», — заявил Медведев.

К сожалению, после четвертьфинального этапа одному из россиян придётся отправиться домой — в следующем круге Медведев и Рублёв померятся силами друг с другом. Разумеется, будущие соперники хорошо знакомы, хотя в официальных мачтах они встречались лишь дважды. Оба раза победа оставалась за пятой ракеткой мира.

Стоит отметить, что впервые в истории Открытого чемпионата США в четвертьфинале встретятся два россиянина.

«У нас с ним на корте никогда не возникало проблем или неоднозначных моментов, мы никогда не злились друг на друга. Мы уважаем друг друга на корте и за его пределами. Всегда нелегко играть с другом. Это больше подсознательное, потому что головой ты всегда готовишься к игре и стараешься победить. Но подсознательно понимаешь, что это твой друг с восьми лет, ты его знаешь уже 16 лет. Такие психологические моменты есть, но ты стараешься от них избавиться», — признался Медведев.

105-я победа Уильямс на US Open

Из остальных результатов восьмого дня особо стоит выделить победу бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс над гречанкой Марией Саккари — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Американка одержала 105-ю победу на US Open и в 17-й раз вышла в четвертьфинал турнира.

В следующем круге Уильямс предстоит встретиться с одной из главных сенсаций нынешних соревнований — болгаркой Цветаной Пиронковой, вернувшейся на корт после трёх лет отсутствия и впервые прошедшей так далеко на мэйджоре в Нью-Йорке. В своём матче четвёртого круга она взяла верх над француженкой Ализе Корне со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.