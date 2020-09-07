«Всё могло закончиться очень скверно»: дисквалификация Джоковича за удар мячом в судью стала главным событием US Open

Сербский теннисист Новак Джокович отстранён от Открытого чемпионата США за попадание мячом в линейного арбитра по окончании гейма. Инцидент произошёл в первом сете матча четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо Бустой. Главный фаворит соревнований в мужском разряде также лишён всех заработанных рейтинговых очков и призовых денег. Этот эпизод стал самым обсуждаемым событием на турнире.

На Открытом чемпионате США разразился главный теннисный скандал этого года. Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован в четвёртом круге за попадание мячом в линейного арбитра. Теперь мужской турнир впервые с 2014 года выиграет теннисист, который до этого не побеждал на турнирах Большого шлема.

Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м номером посева Пабло Карреньо Бустой. Первый сет поначалу проходил под диктовку серба, который в первых девяти геймах отдал всего три очка на своей подаче. При счёте 5:4 он заработал три сетбола, но ни один не реализовал и проиграл гейм. В следующем розыгрыше Джокович упал и был вынужден взять медицинский тайм-аут, после чего Буста сумел сделать брейк.

Проиграв последнее очко, сербский теннисист не глядя ударил по мячу в сторону трибуны, находившейся у него за спиной во время розыгрыша, и попал в горло линейному судье. От удара женщина закричала и упала на корт. Джокович заметил это и сразу же подбежал, чтобы извиниться. Арбитру потребовалось время, чтобы прийти в себя и с посторонней помощью покинуть корт. Теннисист остался ждать вердикт, который должны были вынести судья на вышке и супервайзер турнира.

По данным СМИ, в разговоре с журналистами Джокович заметил, что женщину не пришлось везти в больницу. Но судьи были непреклонны, сразу дисквалифицировав теннисиста и лишив его заработанных рейтинговых очков и призовых денег. Теннисная ассоциация США указала, что Джокович наказан за действия, которые можно охарактеризовать как умышленный удар по мячу опасным и безрассудным образом в пределах корта либо как удар по мячу с халатным пренебрежением к последствиям. Стоит отметить, что ранее после одного из проигранных сетболов Джокович уже посылал мяч в сторону под влиянием эмоций и попал в стену.

Теннисист не стал общаться с журналистами после матча и опубликовал в своих социальных сетях заявление, в котором принёс извинения за свои действия и пообещал извлечь урок из произошедшего.

«Вся эта ситуация меня опечалила и опустошила. Я поговорил с линейным судьёй, и организаторы заверили меня, что, слава богу, с ней всё в порядке. Сильно сожалею, что из-за меня ей пришлось пережить такой стресс. Это была непреднамеренная оплошность. Не хочу называть имя из уважения к её частной жизни. Что касается дисквалификации, мне нужно прийти в себя, побороть свои расстроенные чувства и извлечь из этого урок для своего роста и развития как игрока и как человека. Приношу извинения за своё поведение организаторам и всем причастным к турниру. Я благодарен своей команде и семье за их твёрдую поддержку, а также поклонникам за то, что вы всегда со мной. Благодарю вас и приношу извинения», — написал Джокович.

Таким образом, серб прервал свою 26-матчевую победную серию. С его дисквалификацией впервые за шесть лет у турнира Большого шлема будет новый чемпион, так как все предыдущие победители уже закончили борьбу, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль отказались от приезда в Нью-Йорк. Нынешнюю ситуацию можно назвать настоящим закатом эры «большой тройки», так как впервые с «Ролан Гарроса» 2004 года никто из неё не сыграет в четвертьфинале мейджора. В числе тех, чьи шансы на титул теперь резко возросли, будут и россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Джокович, как и многие другие теннисисты, очень эмоционален, и это уже приводило его к подобной ситуации. На Открытом чемпионате Франции в 2016 году он выбросил ракетку в сторону линейного судьи, но не попал в него. Тогда спортсмен признавал, что ему повезло избежать наказания, но отказался более подробно комментировать инцидент.

В истории турниров Большого шлема это лишь третий случай, когда спортсмена дисквалифицировали за попадание предметом в обслуживающий персонал матча. На Уимблдоне 1995 года с парного турнира был снят Тим Хенмэн, попавший мячом в бол-гёрл. Спустя пять лет на турнире «Ролан Гаррос» был отстранён Штефан Кубек, который со злости кинул ракетку в подающего мячи мальчика. Однако никто из них не был столь выдающимся игроком, как Джокович.

Отстранение первой ракетки мира стало самым обсуждаемым событием в мире тенниса. Одним из первых на него отреагировал канадец Денис Шаповалов. Он сам три года назад оказался в подобной ситуации, после того как в матче Кубка Дэвиса зарядил мячом в глаз судье и был дисквалифицирован.

«Прежде всего, для любого это крайне неудачная ситуация. Я проходил через это и знаю, что чувствует Новак. Конечно, он не собирался задеть ударом судью. К счастью, она в порядке. Всё могло закончиться очень скверно. Надеюсь, Новак сможет пережить это и пойти дальше. Ему нужно развиваться и вынести урок из этого. Но всё-таки ему крайне не повезло, мяч мог попасть куда угодно», — сказал Шаповалов, который сам в тот же день впервые в карьере вышел в четвертьфинал мейджора и сыграет как раз с Бустой.

В своём шутливом стиле на происшествие отреагировал австралийский теннисист Ник Кирьос. Он предложил болельщикам ответить в Twitter на вопрос, на какой срок его бы дисквалифицировали за подобный инцидент — на пять, десять или 20 лет.

А вот по мнению бывшего российского игрока Андрея Чеснокова, Джокович был наказан слишком сурово. Теннисист также отметил, что женщина-судья могла слишком чрезмерно отреагировать на удар, чтобы извлечь из этого выгоду.

«Смысл дисквалификации Джоковича? Пусть он выплатит ей (компенсацию. — RT) за моральный ущерб, заплатит штраф. Все смотрели турнир, потому что там есть хотя бы Джокович. Это ужасно. Конечно, неприятно, когда мяч в тебя попадает, но это же не шайба. Ну швырнул он мяч ракеткой, ну попал в судью. Считаю, надо менять правила. Эту судью можно пригласить во МХАТ, чтобы она там сыграла какую-то роль. Я очень расстроился. Ну это Америка. При выходе с центрального корта, небось, уже адвокаты стоят, чтобы помочь ей заявить иск против Джоковича. Может, было желание наказать Новака», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».