Тарпищев: теоретически Медведев может считаться фаворитом US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал Даниила Медведева одним из фаворитов Открытого чемпионата США после дисквалификации с турнира первой ракетки мира Новака Джоковича.

«Мы, конечно, очень многого ждём от него. Единственного фаворита на турнире нет. Зверев набрал форму, Тим играет очень прилично. Это те теннисисты, про которых не скажешь, что Медведев их сильнее. Физическая готовность здесь зависит от психики. Не играя на турнирах, нервную нагрузку все переносят по-разному. Потому тяжело судить, кто психологически будет готов. По классу игры Медведев теоретически может считаться фаворитом, но по факту Даниил — один из трёх-четырёх фаворитов», — заявил Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

В четвёртом круге US Open Медведеву будет противостоять американец Фрэнсис Тиафо.

Джокович вылетел с турнира, после того как получил дисквалификацию за удар мячом в линейного арбитра во внеигровой ситуации.

Ранее Джокович извинился за попадание мячом в линейного арбитра.