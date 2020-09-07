Джокович извинился за попадание мячом в линейного арбитра

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением относительно своей дисквалификации на Открытом чемпионате США по теннису.
Джокович извинился за попадание мячом в линейного арбитра
  • Reuters
  • © Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

«Эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я узнавал, как себя чувствует линейный судья. Судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжить расти и развиваться как личность. Прошу прощения у организаторов US Open. Я благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, мне очень жаль. Это был тяжёлый день для всех», — написал Джокович в Facebook.

Серб был дисквалифицирован с турнира по ходу поединка четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Причиной стало попадание мячом в линейного арбитра в неигровой ситуации.

Ранее сообщалось, что на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде впервые с 2014 года будет новый чемпион.

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