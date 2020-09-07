На турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде впервые с 2014 года будет новый чемпион

После дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича с US Open в мужском одиночном разряде на турнире серии Большого шлема впервые с 2014 года будет новый чемпион.

После дисквалификации Джоковича в сетке соревнований не осталось ни одного спортсмена, прежде побеждавшего на турнирах Большого шлема.

Испанец Рафаэль Надаль, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка не участвовали в турнире, а британце Энди Маррей уже выбыл из соревнований.

Последним чемпионом-дебютантом турнира Большого шлема в 2014 году, стал хорват Марин Чилич, выигравший US Open..

Джокович был дисквалифицирован с турнира по ходу матча четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Причиной стало попадание мячом в линейного арбитра в неигровой ситуации.

Ранее сообщалось, что Джокович потеряет рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.